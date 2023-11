Massa disertó ante empresarios a días del balotaje: "Enterrar la grieta para generar más trabajo y de mejor calidad"

massa empresarios Ignacio Petunchi

En ese encuentro, convocado bajo la consigna "Definición Argentina", el ministro expuso los ejes de su plan económico en caso de acceder al poder.

"Quiero ser el presidente que entierre la grieta, para generar más trabajo y de mejor calidad. Quiero ser el presidente que inaugure una nueva etapa en la que el diálogo predomine", comenzó.

"No es el campo y la industria o el interior y la ciudad, es un todo maravilloso con enormes recursos y posibilidades. Entendamos que el pasado ya no se discute más. No estamos discutiendo acá a uno u otro expresidente, porque somos dos los que podemos gobernar", dijo, siguiendo en línea con su premisa de gobierno de unidad.

"Habiendo aprendido de mis errores de mis fracasos de mis frustraciones quiero que sepan que todo esfuerzo capacidad y aprendizaje pienso ponerlo al servicio de esta patria porque estoy convencido después de haber recorrido el mundo, si definimos proyecto de país, Argentina puede ser un gran país", concluyó.

La agenda de Massa para este jueves

Para la tarde, en tanto, Massa tiene previsto reunirse con estudiantes de la Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini", en la continuidad del encuentro que había mantenido, antes de las elecciones del 22 de octubre, con alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires.

Tampoco se descartaba en el comando de campaña de UxP que el candidato hiciera un cierre de campaña con un acto cerrado, sin militancia ni dirigentes, en alguna fábrica del conurbano bonaerense, del mismo modo que lo hiciera para las elecciones generales.

Sin embargo, fuentes del equipo de UxP indicaron a Télam que los detalles de la última jornada de actividades proselitistas aún estaba definiéndose.

Massa cerrará una campaña que en las últimas semanas lo llevó a las provincias de Córdoba, Santa Fe, Misiones, Mendoza y Río Negro, además de Buenos Aires, donde sumó adhesiones de extrapartidarios para el balotaje y consiguió pronunciamientos favorables a su propuesta de plasmar un gobierno de "unidad nacional".