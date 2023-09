Sergio Massa consideró que la fiesta de Olivos "fue el punto de inflexión de credibilidad del Gobierno""

En cuanto a la gestión en medio de la crisis sanitaria valoró las medidas de salud y económicas. “Hay una parte de la historia y de mérito que no la podemos mirar con la suficiente objetividad todavía que es haberse cargado una pandemia en su espalda ”, indicó a Luis Novaresio en LN+.

También contó lo que haría en caso de asumir como presidente y explicó que no contaría con al menos de la mitad del gabinete actual: “No me gusta repartir cargos. Por lo menos la mitad no serían ministros conmigo. Armaría el equipo y los Ministerios manera distinta”.

Massa alivio fiscal

Confirmó que va a tener “ministros radicales” y también ministros “que no son peronistas y hoy están en el PRO”.

Por su parte, en cuanto a la vicepresidenta Cristina Kirchner expresó que si le plantea un lugar ejecutivo ella “lo saca a escobazos”. En cuanto a La Cámpora expresó: “Yo creo en un Estado con orden fiscal, creo que el año que viene tenemos que tener superávit fiscal”.

“Me llama mucho la atención el timing político en medio del proceso electoral. No apareció en nueve meses, y estuvo dormida, pero aparece después de las PASO cuando se cae un sector de la oposición y se derrumban en las encuestas”, concluyó respecto a las causas de la expresidenta.

Sergio Massa presenta una nueva batería de medidas de alivio fiscal para monotributistas, autónomos y pymes

Tras anunciar un paquete de medidas para el deporte, Sergio Massa prepara más propuestas de alivio fiscal para monotributistas, autónomos y pymes. El ministro de Economía encabezará al mediodía un acto donde anunciará propuestas como facilidades de pago para la cancelación de deudas, la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal, entre otras.

flyer Massa Consejo

El acto se realizará a partir del mediodía en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad de Buenos Aires. Según la resolución 1416/2023 en el Boletín Oficial que le encarga a la AFIP instrumentar un plan de facilidades de pago para la cancelación de las obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social, vencidas hasta el 31 de agosto último, destinado a mipymes y pequeños contribuyentes.

También que disponga la suspensión del inicio de los juicios de ejecución fiscal y de la traba de medidas cautelares para todos estos contribuyentes hasta el 31 de diciembre próximo.