Sergio Massa: "Argentina no necesita a quienes trajeron al FMI"

A una semana de las PASO, el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa , publicó en sus redes sociales un nuevo spot de campaña en el que responde a las principales propuestas electorales de Juntos por el Cambio y asegura que "Argentina no necesita a quienes trajeron al FMI" .

"Quiero aprovechar esta última semana de campaña para hablar con vos y decirte que comparto mucho de lo que sentís. Sabemos que estos últimos años tuvimos problemas. Pero también sabemos que la solución no es volver para atrás" , comienza diciendo Massa en el video de 48 segundos subido a su cuenta de Twitter .

"No necesitamos menos industria, sino más trabajo argentino y un salario que alcance. No necesitamos cerrar universidades. No necesitamos el falso orden de la represión. Necesitamos un país con más seguridad", agrega el candidato en el spot.

"Argentina no necesita a quienes trajeron al FMI, necesita resolver el problema que nos dejaron. Voy a hacer un gobierno con decisión, coraje y capacidad que haga crecer a la Argentina. Este domingo veni a votar en defensa de la patria", concluye en el video.

Los últimos días de campaña de Massa de cara a las PASO

En la recta final para las PASO, este domingo a las 18 horas Massa encabezará hoy a las 18 un acto con movimientos sociales en el microestadio de Ferro Carril Oeste del barrio porteño de Caballito.

Massa será el orador principal del encuentro convocado por el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, un día antes de la denominada "Marcha de San Cayetano" que realizan todos los años distintas organizaciones sociales.

El lunes el ministro tendrá primero un encuentro con PyMes, luego con la CTA y, a la noche, con un grupo de artistas, intelectuales y científicos. El martes, en tanto, Massa está invitado a un acto de la CGT en el estadio DirecTV Arena de Tortuguitas, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, bajo la consigna "Volver al trabajo y votar por los derechos".