Se tensó la interna de La Libertad Avanza: Macri sigue sin mostrarse con Milei y se reunió en secreto con Villarruel

" ¡Macri le está haciendo una muy fea a Milei! La única foto que hay es la que inventamos nosotros. Es trucada, no existe, es como el helado de pollo", explicó el periodista durante el inicio de su programa y aclaró que "hay una historia detrás de la no foto" .

"¡Es un lumpen! Esa es la definición de Mauricio Macri sobre Milei, dice que es un desalineado. Te puede gustar o no, pero Macri tiene una postura estética. Milei no es una persona que le caiga bien. ¿Por qué no hay foto? No se quiere sacar con él", expuso Rial sobre el pensamiento del exmandatario sobre el economista.

Mauricio Macri voto PASO Elecciones 2023 Tras las elecciones del 22 de octubre, Macri realizó una alianza con Milei. Télam

Por otra parte, existe un contraste entre la mirada sobre Victoria Villarruel: "Sí hay foto de ella con Macri y es el tema puntual de esto. Existe la foto, es casual, de cuando ella le entregaba algún libro sobre algún dictador o represor, lo que le gusta escribir a ella".

En tal sentido, Rial remarcó la preferencia de quien fuera jefe de Estado entre 2015 y 2019: "A Macri le gusta políticamente Victoria Villarruel. De hecho, hubo una reunión secreta entre ellos, ni siquiera Milei se enteró. Después a Macri se le escapó que habló con Vicky. Ahí se dio cuenta Milei que vienen por ella. La elegida de Macri es ella, no él".

Victoria Villarruel La Libertad Avanza La diputada Villarruel es la "preferida" de Macri en la fórmula libertaria. Télam

La situación en el interior de La Libertad Avanza explotó y genera incertidumbre hacia el futuro: "Hay una interna de verdad en marcha. Se enfrentan dos líneas: la de Milei y la de Villarruel. La joda de la foto abrió una puerta. La segunda fue la caminata por tres o cuatro cuadras de Victoria Villarruel en Recoleta. Además, presentó su logo, que ya lo tenía. Mientras Milei estaba tratando de juntar gente en Rosario".

Por último, Rial y sus compañeros de Argenzuela se enfocaron en lo que puede suceder con Macri luego del balotaje de este domingo frente al ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa: "Si gana Milei, yo lo manejo. ¿Y si pierde? Milei gracias por los servicios prestados, vamos a laburar con esta".

El hombre clave que conecta a Macri con Villarruel

El periodista Mauro Federico explicó en Argenzuela que existe una persona que vincula al expresidente Mauricio Macri con la candidata a vicepresidente de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel.

"Se llama Guillermo Montenegro. No te confundas, no es el intendente de Mar del Plata. El está siempre a las espaldas de Victoria Villarruel. Le dicen General Motors, para utilizar la sigla de su nombre y apellido. Es el hombre clave en la conexión con Mauricio Macri", relató el comunicador en C5N sobre el asesor de la diputada.