Se tensa la interna de Juntos por el Cambio: Mauricio Macri criticó a Rodríguez Larreta

El líder del PRO aseguró que no entiende "las decisiones que viene tomando" el precandidato a presidente por Juntos por el Cambio: "O tenemos un compromiso con el cambio profundo, rápido, con coraje, o no tiene sentido volver al poder".

"Las cosas tienen un tiempo y no podemos poner en crisis esto que hemos armado, no se actúa de manera improvisada, unilateralmente, la verdad que no está bien", y que la propuesta "pone en crisis a todo el sistema de la coalición", agregó Macri.

Luego, en declaraciones con radio Mitre de Córdoba, redobló la apuesta al asegurar que "no se puede traicionar el cambio" y que "no se le puede faltar el respeto así" a los dirigentes de Córdoba.

El exmandatario se encuentra en Córdoba, donde se mostrará con el candidato a gobernador del PRO, Luis Juez, quien ya expresó estar en contra de la llegada de Schiaretti al espacio opositor.