"Si Patricia baja un cambio y deja de desacreditar, yo creo que va a ir por andariveles normales. Yo creo que se tiene que dar un debate de ideas, y si ella sigue alterada como está, se va a alterar la campaña", sostuvo el precandidato presidencial en diálogo con TN.

Bullrich redobló la apuesta a través de Twitter. "Gerardo, lo último que voy a hacer es 'bajar un cambio'. Ir a fondo es lo que nos define como espacio y lo que la sociedad nos demanda. O somos un cambio profundo de la mano de la gente o seguimos con los arreglos entre políticos y no somos nada", sentenció.

Ir a fondo es lo que nos define como espacio y lo que la sociedad nos demanda. O somos un cambio profundo de la mano de la gente o seguimos con los arreglos entre políticos y no somos nada. pic.twitter.com/2t2dgHTLYV — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 13, 2023

Por su parte, el gobernador de Jujuy eligió contestarle mediante la misma red social. "Estimada Patricia, me refiero a no escalar descalificaciones verbales. No voy a redoblar para ver quién tiene más coraje para afrontar lo que viene y tomar decisiones", aclaró.

"Lo que hice, lo que tuve que afrontar, Milagro Sala y delincuentes que están presos y las decisiones de Gobierno para transformar mi provincia, hablan por mí. Te sugiero que retomemos el debate de ideas y no el de las descalificaciones bravuconas. El camino es la ampliación y nuestra unidad", concluyó Morales.

El cruce entre los precandidatos presidenciales se da en el contexto de la propuesta de Morales y Horacio Rodríguez Larreta para ampliar JxC y sumar a referentes como el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Esto es rechazado por el ala que encabezan Bullrich y el expresidente Mauricio Macri.