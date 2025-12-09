9 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Ante un mercado en retroceso, las marcas apuestan fuerte a la financiación

En el mes de noviembre las ventas de 0km retrocedieron más de un 30%, señal que activó a las automotrices a ofrecer incentivos para la compra de sus vehículos.

Federico Bossio
Por
Federico Bossio
La financiación a Tasa 0% va desde los 12 hasta los 24 meses de plazo.

La financiación a Tasa 0% va desde los 12 hasta los 24 meses de plazo.

Las ventas de vehículos 0km en Argentina se encaminan a cerrar un buen año en líneas generales, el mejor de los últimos 6, pero es cierto también que la expectativa de patentamiento bajó con el correr de los meses. La situación macroeconómica y sobre todo política que enfrentó el gobierno previo a las últimas elecciones puso el freno de mano en la sociedad que buscó recalibrar sus opciones y desistió de la idea de cambiar su auto. Dicho todo esto, vale aclarar que el mercado terminará levemente por arriba de las 600.000 unidades 0km patentadas, una cifra para nada despreciable pero que podría ser mayor.

ford lanza una nueva version v6 de la ranger
Te puede interesar:

Ford lanza una nueva versión V6 de la Ranger

El mundo también da señales de recalibración: tras años de suba sostenida en la venta de vehículos, varios mercados enfrentan desaceleración. En varios países, los descuentos, incentivos y planes de financiación se volvieron herramientas centrales para tratar de sostener la demanda. Y Argentina volvió al ruedo, cómo había la primera parte del año, con una agresiva financiación a Tasa 0% por parte de las automotrices.

Marcas del Grupo Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep), Chevrolet, Volkswagen, Ford y Renault son las que vienen apostando fuerte por la Tasa 0%, que permite financiar con dicha tasa un valor que suele ser aproximadamente el 40% del total del vehículo a un plazo entre 12 y 24 meses, más la posibilidad de entregar un vehículo usado en parte de pago, la chance de tener un auto 0km se hace mucho más terrenal. Otras marcas, cómo Toyota, ofrece opciones más conservadoras cómo una tasa del 14,9% para financiar a sus vehículos, que igualmente sigue estando por debajo de la inflación anual en nuestro país.

autos-concesionario-2024.jpg

Con respecto a la reciente oferta incorporada de marcas chinas, las mismas no se quieren quedar atrás ofreciendo beneficios. Haval y BYD fueron las primeras en sumarse con financiación a Tasa 0% para la compra de sus modelos, con la diferencia que la operación se realiza a través de bancos privados que operan en nuestro país, a diferencia de las marcas mencionadas con anterioridad que suelen contar con financiación propia. Por otro lado, la marca china Chery no solo ofrece financiación para sus modelos, lanzados hace dos meses a la venta en nuestro mercado, sino que planea incorporar próximamente plan de ahorro propio, una herramienta de financiación que suele ser bastante elegida por los argentinos, a pesar de sus críticas.

Si bien la efectividad de estas estrategias dependerá de la evolución económica general, el panorama actual muestra que las cuotas y los planes especiales seguirán ocupando un rol clave en la dinámica del sector. Las expectativas de las automotrices para el próximo año son positivas, aunque con un poco más de moderación de lo que se esperaba hasta hace un tiempo atrás.

Noticias relacionadas

mercedes-benz camiones y buses deja de producir en su planta de virrey del pino

Mercedes-Benz Camiones y Buses deja de producir en su planta de Virrey del Pino

play

Volkswagen actualizó el SUV Taos: cambio de look y más equipamiento

Rating Cero

Gimena Accardi.

Gimena Accardi contó que está "un poco asexuada" tras separarse de Nico Vázquez

El artista reaccionó ante los comentarios de sus fans sobre su cocina.

Video: la sorprendente respuesta de Elton John a las críticas por su cocina: "No soy..."

Se filtró la suma que el abogado penalista habría retirado de un casino.

Revelaron el millonario monto en dólares con el que habrían estafado a Wanda Nara y L-Gante

Así fue el tenso cruce entre los famosos en los Martín Fierro de cine.

Tensión en los Martín Fierro de cine: cómo fue el cruce de Sabrina Rojas con Luciano Castro y Griselda Siciliani

Ricardo Daarín se luce en esta película argentina recuperada por Netflix. 
play

Está en Netflix, es protagonizada por Ricardo Darín y es un éxito rotundo: está basada en hechos reales

Buenos días, Verónica es una serie original de Netflix. 
play

La historia sobre un crudo juego psicológico que se roba la atención en Netflix: la serie que tenés que ver

últimas noticias

Rafael Horacio Moreno, de 75 años deberá cumplir la pena en la cárcel.

Condenaron al policía retirado que mató a un vecino por el volumen de la música

Hace 13 minutos
Javier Milei llegó a Noruega.

Milei llegó a Noruega para la entrega del Nobel de la Paz a Corina Machado y tener reuniones bilaterales

Hace 14 minutos
Un momento de la juntada de este lunes en Palermo.

La multitudinaria juntada de golden retrievers en Palermo llegó a la portada de The Washington Post

Hace 15 minutos
Claudia Sheinbaum y Donald Trump negocian un acuerdo para resolver el conflicto hídrico.

México negocia con Estados Unidos para evitar arancel del 5% por una histórica disputa hídrica

Hace 20 minutos
Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque Encuentro Federal.

Importación de ropa usada: Pichetto advirtió sobre los "graves riesgos sanitarios y ambientales"

Hace 22 minutos