Ante un mercado en retroceso, las marcas apuestan fuerte a la financiación En el mes de noviembre las ventas de 0km retrocedieron más de un 30%, señal que activó a las automotrices a ofrecer incentivos para la compra de sus vehículos. Por Federico Bossio







La financiación a Tasa 0% va desde los 12 hasta los 24 meses de plazo.

Las ventas de vehículos 0km en Argentina se encaminan a cerrar un buen año en líneas generales, el mejor de los últimos 6, pero es cierto también que la expectativa de patentamiento bajó con el correr de los meses. La situación macroeconómica y sobre todo política que enfrentó el gobierno previo a las últimas elecciones puso el freno de mano en la sociedad que buscó recalibrar sus opciones y desistió de la idea de cambiar su auto. Dicho todo esto, vale aclarar que el mercado terminará levemente por arriba de las 600.000 unidades 0km patentadas, una cifra para nada despreciable pero que podría ser mayor.

El mundo también da señales de recalibración: tras años de suba sostenida en la venta de vehículos, varios mercados enfrentan desaceleración. En varios países, los descuentos, incentivos y planes de financiación se volvieron herramientas centrales para tratar de sostener la demanda. Y Argentina volvió al ruedo, cómo había la primera parte del año, con una agresiva financiación a Tasa 0% por parte de las automotrices.

Marcas del Grupo Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep), Chevrolet, Volkswagen, Ford y Renault son las que vienen apostando fuerte por la Tasa 0%, que permite financiar con dicha tasa un valor que suele ser aproximadamente el 40% del total del vehículo a un plazo entre 12 y 24 meses, más la posibilidad de entregar un vehículo usado en parte de pago, la chance de tener un auto 0km se hace mucho más terrenal. Otras marcas, cómo Toyota, ofrece opciones más conservadoras cómo una tasa del 14,9% para financiar a sus vehículos, que igualmente sigue estando por debajo de la inflación anual en nuestro país.

autos-concesionario-2024.jpg Con respecto a la reciente oferta incorporada de marcas chinas, las mismas no se quieren quedar atrás ofreciendo beneficios. Haval y BYD fueron las primeras en sumarse con financiación a Tasa 0% para la compra de sus modelos, con la diferencia que la operación se realiza a través de bancos privados que operan en nuestro país, a diferencia de las marcas mencionadas con anterioridad que suelen contar con financiación propia. Por otro lado, la marca china Chery no solo ofrece financiación para sus modelos, lanzados hace dos meses a la venta en nuestro mercado, sino que planea incorporar próximamente plan de ahorro propio, una herramienta de financiación que suele ser bastante elegida por los argentinos, a pesar de sus críticas.