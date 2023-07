Santoro: "Larreta para favorecer a Lousteau generó un sistema único en el mundo"

Durante la entrevista con Dady Brieva en Peronismo Para Todos (PPT), el postulante se mostró muy seguro de las chances de imponerse en los comicios. "Lo que más me gusta de esta historia es que la gente se empezó a convencer de que podemos ganar", aseguró y luego advirtió que "si cayó el Imperio romano, ¿a vos te parece que no le vamos a ganar a Juntos por el Cambio y al PRO? ¡Le vamos a ganar!".

En la misma línea, Santoro destacó que dentro de su estrategia electoral se encuentra la intención de sumar votos de otros espacios e ideologías: "Hay que buscar con una alianza con sectores que no votan históricamente al peronismo. Sobre el cordón de Rivadavia: Caballito, Flores. Votan al radicalismo y están calientes, votantes de izquierda, otros que te dicen Néstor era bueno pero no me gusta Sergio. ¡Todo ese voto tienen que ir todos!".

"Empezaron a tomar nuestra agenda"

Dentro de las propuestas electorales, Leandro Santoro remarcó que un gran acierto de su campaña se basa en la exposición de problemas cotidianos de los habitantes de la Ciudad: "Empezamos a plantear la necesidad de derogar el Código Urbanístico porque en Buenos Aires se descontroló la especulación inmobiliaria. Al principio nadie lo sabía, pero escuché decir a Jorge Macri que si él gana va a derogarlo y modificarlo".

En tal sentido, el diputado advirtió que "arrancamos que era importante terminar con los convenio urbanístico, que son las excepciones inmobiliarias. Lo escuché a Lousteau, después de que votó todas las que presentó Larreta, decir que va a modificarlas y minimizarlas. ¡Empezaron a tomar nuestra agenda!".