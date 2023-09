Santiago Cafiero: "No hay ninguna hipótesis de conflicto con Paraguay"

En tal sentido, el canciller subrayó el acercamiento de posturas entre la Argentina y el país vecino: "Nos estamos poniendo de acuerdo con Paraguay en que esta tasa retributiva es necesaria". Además, calificó de "posiivo" el acta-acuerdo en el cónclave "porque cortamos la posible escalada dialéctica sobre el tema y lo dejamos en un espacio técnico por 60 días para repasar todas las obras que se están haciendo".

Cafiero marcó que el costo anual del peaje es de u$s26 millones y lo definió como "valores que, para un Estado, no son significativos". "No hay discriminación, no nos apartamos de los tratados internacionales, no se impide la navegabilidad de ríos: es una tasa para pagar un servicio. Lo pagan las flotas de cualquier bandera, incluso las de bandera argentina", aseveró.

Santiago Cafiero criticó a Diana Mondino

En otro fragmento, Cafiero cruzó a Diana Mondino, candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza y eventual canciller si Javier Milei llega a la presidencia, quien apoyó el "respeto" a la supuesta "autoderminación" de los que viven en Islas Malvinas, que consiste en una posición que Reino Unido sostiene.

"Aunque sea en un proceso electoral, si desde una fuerza política empiezan a levantar los argumentos británicos, perdemos todos", advirtió el canciller, mientras que después aseveró que "el argumento de la autoderminación de los pueblos que plantean los británicos debemos desarmarlo". Para esto, describió que "la tarea diplomática de convencer a los demás es de perseverancia".