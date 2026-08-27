La Ley Joaquín tiene media sanción de Diputados: en qué consiste el proyecto

La iniciativa establece medidas obligatorias para garantizar la seguridad de instalaciones y equipamiento deportivo y recreativo, con controles sobre su estabilidad, sujeción y mantenimiento para prevenir accidentes.

Joaquín Stefano Gatto murió en enero luego de que un arco de fútbol cayera sobre él.

Con 220 votos afirmativos, 0 negativos y 0 abstenciones, la Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley Joaquín, un proyecto que establece medidas de seguridad para la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos de fútbol, hockey, handball y rugby, aros de básquet, postes de red de vóley y juegos de plaza, tanto en espacios públicos como privados.

"Agradecemos a los padres de Joaquín, que fueron el motor de esta iniciativa", señaló antes de la votación la diputada de Unión por la Patria, Luciana Potenza, e incentivó a replicar esta reglamentación en todas las provincias. Luego, cerró: "Podemos salvar la vida de muchos pibes y pibas" . El legislador Jorge Chica, del mismo partido, rescató la unanimidad del dictamen y también se dirigió a la familia: "Vamos a tener siempre a Joaquín presente. Transformaron su dolor más profundo en una causa para proteger a muchos chicos de la República Argentina" .

La norma alcanza a todas las instituciones públicas o privadas, cualquiera sea su forma jurídica, que cuenten con equipamiento deportivo o recreativo en sus instalaciones, además de aquellas que dispongan de estos elementos en espacios públicos.

El proyecto surgió a partir del caso de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años oriundo de Ramos Mejía que murió en enero de este año luego de que un arco de fútbol cayera sobre él mientras jugaba durante un campamento en Neuquén. Su familia impulsó la iniciativa para evitar que otras personas atraviesen una situación similar.

La propuesta establece que la Subsecretaría de Deportes de la Nación funcionará como órgano de coordinación y asistencia. Entre sus funciones estará la elaboración de estándares técnicos mínimos y guías para implementar las medidas previstas, mientras que las jurisdicciones deberán adaptar su aplicación a sus propias normativas.

Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires deberán establecer la autoridad local de aplicación, además de definir los mecanismos de control y supervisión y las eventuales sanciones y multas por incumplimientos. El proyecto también contempla que las jurisdicciones puedan establecer disposiciones complementarias dentro de sus competencias.

La madre de Joaquín aseguró que su hijo "puso el cuerpo" y "dejó un legado"

Hace unos meses, cuando se confimó el avance del proyecto, la mamá de Joaquín, Serena Campos Lobos, acompañada por el papá del niño, Adrián Gatto, agradeció a los legisladores por respaldar la iniciativa y pidió que finalmente se convierta en ley y que las provincias adhieran. "Joaquín puso su cuerpo para que esto no siga sucediendo y nos dejó el legado y la misión de hacer esta ley", expresó.

Joaquín Stefano Gatto, el niño de 12 años que falleció aplastado por un arco de fútbol.

Desde los distintos bloques también destacaron el consenso alcanzado alrededor de la propuesta. La autora, Luciana Potenza, de Unión por la Patria, valoró el trabajo conjunto entre diputados para avanzar con un texto destinado a garantizar espacios seguros, mientras que Diego Hartfield, de La Libertad Avanza, destacó el esfuerzo de la familia de Joaquín y afirmó que buscarán que su legado permanezca.