27 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

La Ley Joaquín tiene media sanción de Diputados: en qué consiste el proyecto

La iniciativa establece medidas obligatorias para garantizar la seguridad de instalaciones y equipamiento deportivo y recreativo, con controles sobre su estabilidad, sujeción y mantenimiento para prevenir accidentes.

Por
Joaquín Stefano Gatto murió en enero luego de que un arco de fútbol cayera sobre él.

Joaquín Stefano Gatto murió en enero luego de que un arco de fútbol cayera sobre él.

Redes sociales

Con 220 votos afirmativos, 0 negativos y 0 abstenciones, la Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley Joaquín, un proyecto que establece medidas de seguridad para la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos de fútbol, hockey, handball y rugby, aros de básquet, postes de red de vóley y juegos de plaza, tanto en espacios públicos como privados.

La Cámara de Diputados sesionó hasta altas horas de la madrugada. 
Te puede interesar:

Tras aprobar proyectos clave, Diputados avanzó con iniciativas de bloques aliados y dialoguistas

"Agradecemos a los padres de Joaquín, que fueron el motor de esta iniciativa", señaló antes de la votación la diputada de Unión por la Patria, Luciana Potenza, e incentivó a replicar esta reglamentación en todas las provincias. Luego, cerró: "Podemos salvar la vida de muchos pibes y pibas". El legislador Jorge Chica, del mismo partido, rescató la unanimidad del dictamen y también se dirigió a la familia: "Vamos a tener siempre a Joaquín presente. Transformaron su dolor más profundo en una causa para proteger a muchos chicos de la República Argentina".

La norma alcanza a todas las instituciones públicas o privadas, cualquiera sea su forma jurídica, que cuenten con equipamiento deportivo o recreativo en sus instalaciones, además de aquellas que dispongan de estos elementos en espacios públicos.

El proyecto surgió a partir del caso de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años oriundo de Ramos Mejía que murió en enero de este año luego de que un arco de fútbol cayera sobre él mientras jugaba durante un campamento en Neuquén. Su familia impulsó la iniciativa para evitar que otras personas atraviesen una situación similar.

Cómo se aplicará la Ley Joaquín

La propuesta establece que la Subsecretaría de Deportes de la Nación funcionará como órgano de coordinación y asistencia. Entre sus funciones estará la elaboración de estándares técnicos mínimos y guías para implementar las medidas previstas, mientras que las jurisdicciones deberán adaptar su aplicación a sus propias normativas.

Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires deberán establecer la autoridad local de aplicación, además de definir los mecanismos de control y supervisión y las eventuales sanciones y multas por incumplimientos. El proyecto también contempla que las jurisdicciones puedan establecer disposiciones complementarias dentro de sus competencias.

La madre de Joaquín aseguró que su hijo "puso el cuerpo" y "dejó un legado"

Hace unos meses, cuando se confimó el avance del proyecto, la mamá de Joaquín, Serena Campos Lobos, acompañada por el papá del niño, Adrián Gatto, agradeció a los legisladores por respaldar la iniciativa y pidió que finalmente se convierta en ley y que las provincias adhieran. "Joaquín puso su cuerpo para que esto no siga sucediendo y nos dejó el legado y la misión de hacer esta ley", expresó.

Joaquín Stefano Gatto, el niño de 12 años que falleció aplastado por un arco de fútbol.

Joaquín Stefano Gatto, el niño de 12 años que falleció aplastado por un arco de fútbol.

Desde los distintos bloques también destacaron el consenso alcanzado alrededor de la propuesta. La autora, Luciana Potenza, de Unión por la Patria, valoró el trabajo conjunto entre diputados para avanzar con un texto destinado a garantizar espacios seguros, mientras que Diego Hartfield, de La Libertad Avanza, destacó el esfuerzo de la familia de Joaquín y afirmó que buscarán que su legado permanezca.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Diputados le dio media sanción al Tratado de Patentes (PCT).

Cuáles son los principales puntos del Tratado de Cooperación en Patentes que aprobó Diputados

Diputados le dio media sanción a un proyecto clave para el Gobierno.

Inocencia Fiscal II: Diputados dio media sanción al proyecto del Gobierno

Banco Central de la República Argentina.

Diputados dio media sanción a la modificación de la Carta Orgánica del BCRA y pasa al Senado

Bertie Benegas Lynch se refirió a la morosidad.

Bertie Benegas Lynch, sobre la morosidad: "Compraron una TV para el Mundial y como Argentina no ganó, no quieren pagar"

proyecto de inocencia fiscal ii: que dice el texto que el gobierno envio a diputados

Proyecto de Inocencia Fiscal II: qué dice el texto que el Gobierno envió a Diputados

play

Diputados dio media sanción a la reforma del BCRA, Inocencia Fiscal II y otros proyectos

Rating Cero

Yanina Latorre le advirtió que estaba en vivo.

La mamá de Tini Stoessel llamó en vivo a Yanina Latorre y le hizo un pedido desgarrador: "Quiero que digas..."

En Gran Hermano el aire se corta con tijera.

Gran Hermano: una actividad terminó en una fuerte pelea entre dos participantes y piden expulsión

Yanina Latorre reveló cómo los Stoessel controlan los gastos de la hija.

Yanina Latorre destapó lo que vio de los padres de Tini Stoessel y que la horrorizó: "Cada vez que Tini..."

Rubén Rada junto a su hija, Julieta Rada.

La despedida de los famosos a Ruben Rada: "Nos deja un legado maravilloso"

Ruben Rada y un recuerdo inolvidable.
play

Adiós a Ruben Rada: el día que fumó marihuana con Bob Marley y el regalo que nunca olvidó

Rubén Rada falleció a los 83 años de una neumonía bilateral.
play

Disco con Los Auténticos Decadentes, un programa de TV y el regreso de Tótem: los proyectos en los que trabajaba Ruben Rada antes de morir

últimas noticias

Joaquín Stefano Gatto murió en enero luego de que un arco de fútbol cayera sobre él.

La Ley Joaquín tiene media sanción de Diputados: en qué consiste el proyecto

Hace 32 minutos
La Cámara de Diputados sesionó hasta altas horas de la madrugada. 

Tras aprobar proyectos clave, Diputados avanzó con iniciativas de bloques aliados y dialoguistas

Hace 51 minutos
Diputados le dio media sanción al Tratado de Patentes (PCT).

Cuáles son los principales puntos del Tratado de Cooperación en Patentes que aprobó Diputados

Hace 2 horas
River se prepara para el próximo encuentro, tras el partido ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana. 

Cuándo vuelve a jugar River tras la derrota ante Independiente Santa Fe

Hace 4 horas
El Patrón de los cielos, el informe de Felicitas Bonavitta para C5N. 

Eduardo Eurnekián quiere extender hasta 2066 la concesión de los principales aeropuertos del país

Hace 4 horas