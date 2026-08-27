Tras aprobar proyectos clave, Diputados avanzó con iniciativas de bloques aliados y dialoguistas

La Cámara baja sancionó los proyectos impulsados por el oficialismo y luego dio luz verde a una serie de iniciativas reclamadas por bloques opositores que suelen acompañar al Gobierno en el Congreso.

La Cámara de Diputados avanzó con los principales proyectos incluidos en el temario de la sesión y, después de tratar las iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo, comenzó a votar propuestas promovidas por legisladores de bloques aliados y de la oposición dialoguista. La jornada incluyó acuerdos, diferencias, fuertes discusiones y negociaciones para reunir los votos necesarios.

Entre las iniciativas centrales, la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central obtuvo 144 votos afirmativos, 102 negativos y 9 abstenciones, por lo que consiguió media sanción y fue girada al Senado. El proyecto establece como misión central preservar el valor de la moneda nacional y prohíbe que la entidad financie al Tesoro.

También obtuvo media sanción Inocencia Fiscal II , con 139 votos afirmativos, 110 negativos y 2 abstenciones. El proyecto será enviado al Senado y elimina los topes de ingresos y patrimonio para acceder al régimen simplificado de Ganancias, además de flexibilizar el concepto de "discrepancia significativa" entre lo declarado y lo detectado por ARCA.

Por amplia mayoría, la Cámara baja sancionó el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur , con 234 votos afirmativos, 4 negativos y ninguna abstención. El convenio establece reglas para el intercambio de bienes y servicios, inversiones, compras públicas, comercio electrónico y procedimientos aduaneros entre los países integrantes del bloque y el país asiático.

Otro de los temas tratados fue el Tratado de Cooperación de Patentes con Estados Unidos , que tuvo 147 votos afirmativos, 93 negativos y ninguna abstención, y cuenta con una media sanción del Senado desde 1998, durante la presidencia de Carlos Menem. Sin embargo, una modificación incorporada por Diputados obliga a que el proyecto regrese a la Cámara alta para su aprobación definitiva.

El paquete de iniciativas de los bloques aliados

Una vez finalizado el tratamiento de los proyectos centrales, el recinto avanzó con más de una decena de iniciativas promovidas por diputados de bloques aliados y dialoguistas. El paquete incluyó declaraciones de capitales nacionales, propuestas vinculadas con la Justicia y proyectos relacionados con actividades culturales, turísticas, educativas y deportivas.

Entre las iniciativas aprobadas estuvo la reducción impositiva para la alícuota de la fécula de mandioca, que logró su sanción con 231 votos afirmativos, se trata de un proyecto incorporado al temario en el marco de las negociaciones entre Martín Menem y los legisladores de los espacios que habitualmente acompañan al oficialismo en el Congreso.

El listado también contempló distintas declaraciones de capitales nacionales. La Ciudad de Buenos Aires fue declarada Capital Nacional del Teatro, Chivilcoy como Capital Nacional del Coleccionismo y San Juan como "cuna de Domingo Faustino Sarmiento" y Capital Nacional de la Educación, mientras que Santa Cruz y Tucumán recibieron reconocimientos vinculados con actividades deportivas y turísticas.

Además, San Miguel de Tucumán fue declarado capital simbólica de la República Argentina cada 9 de julio, mientras que avanzaron proyectos para ampliar la estructura de las Cámaras Federales de Apelaciones. Una de las iniciativas establece dos nuevas salas en Tucumán y otra dispone una segunda sala para el tribunal federal de Mar del Plata.

La Ley Joaquín también avanzó en Diputados

Entre las iniciativas incorporadas al tratamiento estuvo también la Ley Joaquín, que establece requisitos de seguridad para instalaciones deportivas y recreativas con el objetivo de prevenir accidentes provocados por arcos, aros, postes y otros equipamientos. El proyecto fue impulsado por la diputada bonaerense Luciana Potenza, de Unión por la Patria.

La iniciativa lleva el nombre de Joaquín Gatto, el niño de 12 años que murió en enero después de que un arco de fútbol cayera sobre él durante un campamento en Neuquén. El proyecto establece medidas obligatorias de instalación, sujeción y mantenimiento para distintos elementos deportivos y recreativos en espacios públicos y privados.