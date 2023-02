Rosario: el presidente de la Corte de Santa Fe aseguró que la Policía perdió el control de la calle

Ante los asesinatos, enfrentamientos y conflictos en las calles rosarinas, Erbetta manifestó que "esto no va a cambiar si no se acepte el problema, si no se reconoce. Si no se asume no voy a poder nunca pensar en una solución y a esto tiene que hacerlo la política".

Daniel Erbetta La Capital

"No se puede aceptar la violencia y el narcotráfico como si nada se pudiera cambiar, esto interpela a la política y a los tres poderes del Estado”, resaltó el presidente de la Corte durante una entrevista con la radio LT 8 de Rosario.

El ejemplo de Alemania

El juez Erbetta explicó que otras ciudades del mundo han atravesado la misma problemática que Rosario y pudieron solucionarlo debido al compromiso y trabajo de la fuerza policial.

"Hamburgo es el principal puerto de ingreso de la droga en Alemania y la policía alemana lo sabe perfectamente, el mercado se regula y hay límites, ni muertos, ni financiamiento de la política con este dinero. Esa situación no se da en la ciudad de Rosario, se ha perdido el control del territorio", expuso el magistrado.

Al ser consultado por la posible solución para esta escalada de violencia, Erbetta no dudó: "Una reforma policial, revisar los reglamentos del sistema penitenciario, fortalecer el Ministerio Público Fiscal y esto demanda la intervención del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y fundamentalmente de la Legislatura de la provincia".