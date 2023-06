Rodríguez Larreta le contestó a Mauricio Macri y se tensa la interna en Juntos por el Cambio

El intento de un sector de Juntos por el Cambio de sumar a Juan Schiaretti a la coalición opositora desató una dura interna dentro del PRO. Mauricio Macri no se quedó al margen del conflicto y aseguró que no entiende las decisiones de Horacio Rodríguez Larreta, quien, ahora, recogió el guante y le contestó: "Jamás me han escuchado criticar a alguien de Juntos, aunque a mí sí me lo hagan".