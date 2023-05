Rodríguez Larreta cruzó a Alberto Fernández por la inflación: "Hoy habrá una mala noticia"

En esta línea Larreta resaltó que debido a la inflación que tiene hoy el país "hace 10 días no pudieron pagar el alquiler, pagar la cuota de la prepaga o el seguro de salud". A lo que añadió que "la inflación todos los días come el bolsillo de la gente. Se rompen el alma trabajando y mucha gente le da vergüenza decirles a sus hijos que no les pueden comprar un juguete".