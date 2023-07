Ritondo apuntó contra Pichetto: "Es muy raro, reivindicando a Massa y atacando a Bullrich"

El diputado de la coalición opositora criticó al referente del Encuentro Republicano Federal (ERF) por "atacar" la propuesta "del oponente" en la interna de la coalición y pidió "ser superador". Tras sus dichos, aclaró que "soy de los que creen que hay que cuidar la casa en común, que es JxC, y competir dentro de la unidad".

Pichetto se había distanciado del "todo o nada" que planteó Bullrich por considerarlo "no apropiado para el sistema democrático". Por ello, Ritondo manifestó que "hay que comprender lo que estamos planteando. No es que de los 9.000 piquetes del año pasado haya 4.500, es que no haya piquetes. El todo o nada es que sea todo para el laburante y nada para la corrupción".

Pichetto, sobre Bullrich: "Populista de derecha"

El titular de la Auditoría General de la Nación y precandidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio (JxC), Miguel Pichetto, consideró que la postulante presidencial de la coalición opositora, Patricia Bullrich, posee un discurso "populista de derecha" y evaluó que las diferencias que existen entre la exministra de Seguridad y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta se basan en "las formas y el estilo" sobre cómo deben desarrollarse los cambios.

"Las diferencias no son por los cambios estructurales que hay que hacer. En eso estamos todos convencidos, si no las formas y el estilo sobre cómo se tienen que desarrollar", señaló Pichetto, que integra en provincia de Buenos Aires la lista que encabeza Larreta y que enfrentará a Patricia Bullrich en la interna de JxC en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto.