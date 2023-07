Nuevo round en la interna de Juntos por el Cambio: ahora Petri le pegó a Morales

El precandidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, Luis Petri, protagonizó un nuevo round en la interna de Juntos por el Cambio al cuestionar a Gerardo Morales , aspirante a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta y gobernador de Jujuy, quien aconsejó a los turistas que no vayan a la provincia del norte por las protestas en las rutas. Como respuesta a eso, el dirigente mendocino expuso que "la tibieza genera pobreza y caos".

En tal sentido, Petri apuntó hacia la gestión del gobernador jujeño frente a los manifestantes: "No podemos seguir dejando que unos pocos secuestren a la mayoría de los argentinos. No hay excusas cuando se trata de aplicar la ley y el orden. No se negocia con los secuestradores".

Por su parte, Morales había advertido a los turistas que no concurran hacia Jujuy. "Lamentablemente, por lo menos esta semana, no. Esperamos resolver esta semana y luego normalizar desde la semana que viene (...) Esta semana yo diría prudencia para quienes van a ir. Espero que la semana que viene ya podamos tener resuelta la situación y normalizada y recuperada la paz", expuso en radio Mitre.

La publicación de Luis Petri en Twitter