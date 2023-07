Pichetto elogió a Massa: "Tiene condiciones y resiliencia para soportar todo"

"Lamentablemente, no le va a alcanzar porque es una etapa de fin de ciclo”, señaló Pichetto y remarcó que el candidato opositor no posee “una mirada despectiva sobre la política” sino que la democracia “se sostiene con mejor política, no con menos”.

Además, Pichetto apuntó al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, ya que "hay luces y sombras, pero Massa arrastra un gobierno con pésima gestión y un proceso económico con mucho deterioro".

Miguel Ángel Pichetto Horacio Rodríguez Larreta Juntos por el Cambio

El auditor generar de a Nación encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio. “Es importante tener el en Congreso a alguien como Pichetto”, expresó Horacio Rodríguez Larreta al mostrarse con el abogado por primera vez luego del anuncio, además aseguró que es necesario ir por un “cambio profundo para cambiar las leyes laborales y terminar con la industria del juicio”.

Pichetto encabezará la lista de diputados nacionales de Larreta por la provincia de Buenos Aires

Pichetto, quien fue compañero de fórmula del expresidente Mauricio Macri en 2019, declinó su intención de ser precandidato a presidente y en los comicios de este año buscará un lugar en el Congreso de la Nación, le confirmaron fuentes consultadas a C5N.com.

A lo largo de su trayectoria legislativa, Pichetto integró la Cámara baja entre diciembre de 1993 y fines de 2001, cuando fue elegido diputado nacional por Río Negro. Luego, ejerció como senador entre 2001 y y 2019.

Por su amplio currículum en el Congreso y la experiencia acumulada, el dirigente opositor será el armador político del alcalde porteño en caso de ganar la votación y llegar a la Casa Rosada.

Por lo pronto, Rodríguez Larreta, y el precandidato a gobernador, Diego Santilli, anunciarán a Miguel Ángel Pichetto y Silvia Lospenatto como cabezas de la lista de precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Será el jueves a las 8.30 en Vicente López.