Ricardo Quintela no apelará el fallo por las elecciones en el PJ: "Vamos a acompañar"

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció que no apelará el fallo judicial que ratificó la impugnación de su lista para las elecciones internas del Partido Justicialista (PJ) y aseguró que su sector va a "acompañar" a la nueva presidenta del espacio, Cristina Kirchner.

"Nosotros hemos manifestado nuestra disconformidad porque no hubo un estudio profundo sobre la presentación nuestra, ni tampoco hubo un pedido de controlar los avales para saber que no era cierto que faltaban o que estaban mal confeccionados. De todas maneras, no queremos seguir este tema", afirmó Quintela a Radio 10.

"Muchos compañeros, fundamentalmente nuestros apoderados, solicitaban la posibilidad de poder ir a la Cámara. Pero dijimos que no, queremos cortar acá y seguir trabajando en la conformación de un espacio político dentro del peronismo que ayude a consolidar al Movimiento Nacional Justicialista", explicó.

Cristina Kirchner y Ricardo Quintela Quintela adelantó que se reunirá con Cristina la próxima semana.

El gobernador remarcó que el objetivo será "contener a muchos compañeros que acompañaron todo el proceso que culminó" este martes con la proclamación de Cristina como presidenta del PJ. En ese sentido, aclaró que "todavía no" habló con la exmandataria, pero "la próxima semana seguramente vamos tener tiempo de juntarnos".

"Nosotros vamos a acompañar. Queremos seguir trabajando, ampliando el espacio, incorporando más gente, que signifique un esquema de contención para muchos compañeros que no se sienten contenidos. Es importante la dinámica que le ponga al partido la presidenta para que podamos trabajar en forma conjunta", consideró.

"Eso no quiere decir que nosotros no mantengamos nuestro espacio y tratemos de incorporar más gente. El tema es que estemos de acuerdo en cuál es el camino que tenemos que transitar, cuál es el adversario y cuál es el objetivo que vamos a plantear, que es la recuperación del poder. Para eso tenemos que acumular fuerza", destacó Quintela.

"Muchas veces el partido no contiene a todos los ciudadanos que quieren participar de este proceso. Tenemos que cuidarnos entre nosotros, protegernos políticamente hablando y tratar de acompañar en los momentos difíciles", concluyó.