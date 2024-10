“Tuve una charla con Cristina, fueron Juliana ( Di Tullio) y Anabel (Fernández Sagasti) conmigo. Fuimos a charlar y hablamos directamente del tema. Te escuché me dice. ¿cómo viene la mano? me preguntó. Yo sinceramente le digo creo que vos tenés que presidir el PJ, porque poner una persona así, que le pone esto o lo otro, no va más", sostuvo Mayans sobre el encuentro con la expresidenta.

Cristina Kirchner en Merlo Cristina Kirchner, durante su acto en Merlo. "Me gusto mucho", señaló Mayans.

Ante la pregunta del periodista Jorge Rial en Argenzuela, de si el senador estaba de acuerdo con que Cristina presida el espacio, Mayans fue contundente: "sí, sí obvio". "Nosotros habíamos quedado que íbamos a tener una charla con los 33 senadores, yo la invité a ella. Íbamos para eso", sumó.

En el mismo sentido, el senador explicó que el operativo clamor no es solo en redes sociales, sino que se están llevando a cabo diversos hechos en concreto en la realidad: “Quedamos en trabajar todos juntos. Estuve hablando con Gildo (Insfrán), 'estoy de acuerdo con vos' me dijo y obviamente que él está hablando con los demás gobernadores”

“Nosotros los 33 senadores estamos hablando nosotros, hay un grupo importante de diputados que también acompañaría", concluyó.

Embed - #Argenzuela - José Mayans, Senador Nacional. Sobre la posible candidatura de CFK para presidir el PJ

Los dirigentes que pidieron que Cristina Kirchner sea la presidenta del PJ

Un grupo de referentes del peronismo pidieron en redes sociales que la expresidenta Cristina Kirchner asuma la conducción del Partido Justicialista (PJ), a pocos días del 19 de octubre, fecha en que vence el plazo para presentar las listas de candidatos para las elecciones partidarias que están previstas se realicen el próximo 17 de noviembre, Día de la Militancia Peronista.

Tras la licencia y posterior renuncia de Alberto Fernández, el PJ es conducido de manera provisional por Axel Kicillof, Cristina Álvarez Rodríguez, Analía Rach Quiroga, Juan Manzur y Lucía Corpacci.

Hasta el momento no se presentaron listas y el único referente del peronismo que expresó su deseo de conducir el PJ nacional fue el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien sin embargo aclaró que declinaría su candidatura en caso de que Cristina Kirchner se decida a presidir el partido.

El senador Eduardo "Wado" De Pedro fue uno de los referentes kirchneristas que participó del operativo clamor digital. En la red social X, aseguró que "Cristina es la líder del peronismo y ha dado acabadas muestras de su compromiso inquebrantable con los sueños y los anhelos de nuestro pueblo".

"Conoce cada rincón de la Patria e interpreta las necesidades como nadie. En este tiempo tan duro para los y las argentinas, ella puede encender una luz de esperanza con su mirada estratégica y su coraje para volver a organizarnos y comenzar la reconstrucción. Es momento de que una mujer, que militó toda su vida en el peronismo, presida por primera vez el Partido Justicialista", señaló el referente de La Cámpora.

Por su parte, la senadora Juliana Di Tullio escribió una suerte de poema en su cuenta de X: "Es tiempo de mujeres. Es tiempo de ella conduciendo al partido justicialista. Es tiempo de la que demostró el mayor de los corajes. Es tiempo de devolverle al pueblo la esperanza, ponerle luz al camino, recuperar la confianza en nuestras ideas y nuestra fuerza revolucionaria".

En tanto Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes y otra de las referentes de La Cámpora, señaló que "para ordenar lo desordenado y enderezar lo torcido, es tiempo de mujeres peronistas. Merecemos a Cristina PRESIDENTA del Partido Justicialista Nacional".

La senadora Teresa García escribió: "Nuestro PUEBLO necesita de su coraje. Nunca dejó de mirar amorosamente a la gente. Nunca fue 'mascota'. Esta mujer nos honra a todas. La queremos conduciendo los destinos del Partido Justicialista, para ordenar un peronismo que se desvió y desordenó".

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, reconoció que le "encantaría que Cristina sea presidenta del Partido Justicialista" porque cuenta con "conducción, orden, coraje, actualización doctrinaria y construcción de alternativa de futuro".

Por su parte, el secretario general de ATE Capital, Daniel 'Tano' Catalano, escribió en X: "¿Quién se puede resistir a pintar y escribir: Cristina presidenta del PJ?".

Otro dirigente peronista que apoyó la conducción de Cristina Kirchner fue Víctor Santa María, secretario general de SUTERH. "Es momento de que una mujer que ha dedicado su vida a la lucha del peronismo asuma la presidencia del Partido Justicialista, llevando adelante una agenda que priorice el bienestar de los sectores más vulnerables y la promoción de derechos laborales. Su liderazgo puede encender una luz de esperanza y motivar a todos y todas a seguir adelante en la construcción de un país más justo y equitativo", apuntó.