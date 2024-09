Ricardo López Murphy, tras el veto total de Javier Milei a la reforma jubilatoria: "El Congreso revertirá la decisión presidencial"

El diputado nacional de Encuentro Federal advirtió que si "no contempla corregir el problema, seguramente se va a encontrar con el rechazo".

En diálogo con Radio Rivadavia, López Murphy marcó la oposición del Congreso al veto total de la reforma jubilatoria, que firmó Milei. "Si el veto es total, el Congreso va a revertir la decisión presidencial. No he visto la norma, pero si el veto es total y no contempla corregir el problema, seguramente se va a encontrar con el rechazo del Congreso", advirtió.