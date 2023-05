Reforma laboral, achicar el Estado y discutir las indemnizaciones: las propuestas de ajuste de Patricia Bullrich

Al desarrollar su plan económico, la ministra comenzó diciendo que debe haber un achicamiento del Estado y aseguró que su gestión tendría entre 8 y 10 ministerios, contra los 18 que hay en la actualidad. Además prometió eliminar cargos en cada ministerio para tener "una estructura más chata".

Acto seguido desarrolló su plan para impulsar una reforma laboral que incluirá cambios en las indemnizaciones por despido. "Las indemnizaciones que es un pasivo brutal sobre todas las empresas. Hoy no son razonables los montos que se pagan", expresó.

También prometió eliminar los convenios colectivos de ultraactividad a los que calificó como "una espada de Damocles" sobre todas las empresas. La ultraactividad en los convenios colectivos de trabajo es un principio que permite regular las relaciones entre trabajadores y empresas cuando el convenio colectivo pierde su vigencia. Luego la precandidata habló de los planes sociales a los que propuso reconvertir en un seguro de desempleo temporal.

Para poder llevar acabo todos sus planes de ajuste económico, Bullrich realizó una advertencia a los sindicatos y los movimientos sociales al asegurar que en su gobierno impulsara una "sociedad del orden". "No vamos a permitir el desorden ni la toma de calles y de tierra".

Bullrich dijo que no importa si su compañero de fórmula no es del PRO sino que "no debe ser tibio"

En otro pasaje de la conversación, la precandidata dijo que "no importa" si su compañero de fórmula es o no del PRO sino que "no sea tibio y no tenga miedo" para realizar "el trabajo duro" que llevará adelante en caso de llegar al poder.

"Tiene que ser una persona que se perfile en la misma dirección de los cambios que quiero hacer. Que tenga la capacidad de manejar un Senado para sacar las leyes y derogar todas las que va a haber que derogar", afirmó Bullrich en el evento que se realiza en un hotel de Puerto Madero.

La exministra de Seguridad aseguró que en caso de perder las PASO contra Horacio Rodríguez Larreta va a ser "seria y responsable" y va a poner "toda la fuerza" para que la coalición opositora gane.

"La primaria tiene un contrato previo, que no está escrito: el que gana tiene que ser muy generoso y el que pierde tiene que poner toda su fuerza para que esa fuerza política gane. Ese es el acuerdo que está implícito, sino sos el que se lleva la pelota de la cancha", subrayó.

La titular en licencia del PRO también se refirió al escenario electoral en la provincia de Buenos Aires y afirmó que los tres precandidatos que respalda "no van a ir todos a las PASO" sino que "vamos a discutir y elegir a uno".

"Con los tres candidatos que estoy caminando, Joaquín De la torre, Javier Iguacel y Néstor Grindetti, tenemos un acuerdo hecho. Vamos a elegir a uno de los tres y los otros van a aceptar el veredicto", indicó.