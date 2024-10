Rectores, estudiantes y docentes repudiaron el veto de Javier Milei contra las universidades

Si bien los bloques de Unión por la Patria, UCR, Encuentro Federal, por Santa Cruz, Producción y Trabajo, y la izquierda habían logrado reunir 160 votos, La Libertad Avanza (LLA) consiguió las 85 voluntades necesarias para sostener el veto. Apoyaron la postura oficialista el PRO y Creo, además de tres diputados radicales y tres tucumanos de Independencia, que responden al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

"Tenemos por lejos el gasto más bajo en educación universitaria de Sudamérica con la tasa de matrícula más alta de la región también. Eso pone en evidencia que hay diputados que no están a la altura de la responsabilidad institucional que tienen porque o bien no tienen la menor idea de lo que votan y lo que representan las universidades argentinas o bien deliberadamente están actuando para romper una de las instituciones que mejor funcionan en el país", agregó.

"El veto representa una vergüenza más y una libertad menos. Como dice el Manifiesto Liminar ´Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan´. No hubo un solo argumento a favor del veto que fuera conciso, certero. Fueron todos prejuicios, comentarios sin fundamentos, artilugios que esconden lo peor de la política de la elite", manifestó por su parte la rectora de la Universidad del Comahue, Beatriz Gentile.

La rectora remarcó que este miércoles el voto a favor de la ley tuvo más adhesiones que cuando se debatió la iniciativa. "En términos democráticos habría que pensar para qué tenemos una representación mayoritaria en las cámaras si 80 diputados pueden voltear una ley. Con voluntad de DNU, veto y 80 diputados no se necesita más representación. Me parece que estamos en un problema muy serio en el ejercicio de la representación democrática y vamos camino a un Gobierno que ya muestra prácticas autoritarias", señaló.

Gentile indicó que el veto afecta a todas las universidades públicas del país porque sus docentes y no docentes están con un atraso del 50% de sus salarios y las partidas de funcionamiento no alcanzan para cubrir los gastos. "Estamos con la incertidumbre económica de no saber cómo vamos a terminar el año. No sabemos si vamos a tener mesas de exámenes, los estudiantes no saben si van a poder rendir para cursar sus materias. Esto es responsabilidad del Gobierno nacional y los diputados que hoy acaban de vetar la ley. Deberán hacerse cargo", completó.

Frente al Congreso, completamente vallado y con un fuerte operativo de seguridad, se concentraron miles de personas contra el veto. "Es un nuevo ataque a la universidad pública. Nos lo veíamos venir porque ya sabemos como son los diputados. Rompen y arman nuevos bloques en contra de la gente. Pero tienen que saber que somos un montón de estudiantes los que nos estamos organizando para defender las universidades", expresó Paula, estudiante de medicina, tras la sesión.

"Tengo una tristeza absoluta por saber que los futuros estudiantes no van a poder contar con la misma posibilidad de educarse que nosotros. Se me caen las lagrimas. Yo trabajo con adolescentes y se les está proponiendo un modelo donde apostar es lo que nos va a salvar", comentó Geraldine desde la Plaza del Congreso. "El veto era sabido porque los diputados son unos traidores", sumó José Luis Torres, perito mercantil.

Una militante del Frente de Izquierda sostuvo que las "políticas privatistas" impulsadas por el Gobierno contra la salud y la educación comenzaron a "despertar" a los estudiantes y trabajadores en defensa de sus derechos.

"Lo que está pasando en el país es una vergüenza. Con el veto a los jubilados, ahora el desfinanciamiento de la universidad pública es terrible. No se que está esperando la gente para salir a pelear. Ahora van por la salud pública", advirtió una mujer desde la concentración.

Tras la ratificación del veto de Milei, los gremios docentes anunciaron un paro total en todas las universidades para el jueves. Además, centros de estudiantes analizan profundizar la toma de edificios de las distintas casas de estudio.