Recortes del INCAA: hubo 170 despidos y peligran 700 mil puestos de trabajo

Tras una nueva reunión de la Junta Interna de ATE con Pirovano el pasado lunes, para pedir la reincorporación y la marcha atrás con los despidos. "Pirovano negó rotundamente la posibilidad de reincorporar la posibilidad de dar marcha atrás con la medida, caracterizando que el INCAA gastaba en sueldos y funcionamiento más del 60% de su presupuesto, incumpliendo con la Ley de Cine", explicaron en el comunicado publicado en sus redes sociales.

Ingrid Urrutia, trabajadora del instituto, remarcó que "la situación es crítica desde que asumió este nuevo gobierno". "Llevamos casi dos meses sin que haya autoridades, sin que se nombre al presidente del organismo. Esto sucedió recién el jueves pasado y en menos de 24 horas lo primero que hizo Pirovano, un economista que no tiene nada que ver con el mundo del cine, fue firmar 170 despidos", detalló.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/OtrosCines/status/1765204972373708900&partner=&hide_thread=false Comunicado de ATE tras la reunión con el presidente del INCAA, Carlos Luis Pirovano, quien planteó:

-No a la reincorporación de 170 despedidos.

-Más despidos

-Cierre de https://t.co/K0YD9Ybwmo y https://t.co/K0YD9Ybwmo Play

-Cierre y venta del Gaumont

-No más apoyo a festivales pic.twitter.com/krDwcA4fDv — OtrosCines.com (@OtrosCines) March 6, 2024

"Una parte importante, 90, son compañeros y trabajadores en áreas fundamentales que cumplen tareas cotidianas y habituales y, por otro lado, los miembros del comité, que son un eslabón importante a la hora de declarar de interés cualquier proyecto que se presente al organismo y se le pueda dar apoyo económico", agregó, en diálogo con Adrián Salonia en Bien de domingo, por C5N.

También visitaron el estudio del canal Javier Gabino y Francisco Rizzi, directores nucleados en el movimiento Unidos por la Cultura. Este último criticó la transferencia de fondos hacia las plataformas internacionales, que "no tributan acá, no tienen ningún aporte para el fomento del cine nacional y se están llevando la plata de las arcas del INCAA". "Esta casta no se toca", subrayó.

"Lo que parecería ser la casta somos los trabajadores del instituto y quienes trabajamos también en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), una facultad que tiene ya casi 60 años y que también el planteo es privatizarla, cerrarla, lo mismo que el Gaumont. El poco espacio que hay para la exhibición, para la distribución de las películas independientes, que se pueden producir solamente con la plata del INCAA están en peligro de desaparecer", añadió Rizzi.

Por su parte, Gabino explicó que "cuando Pirovano asume directamente manda el despido a todos los compañeros que en realidad es una supuesta rescisión de contrato, que es lo que está sucediendo en todo el Estado a nivel nacional. Toda la cultura cuando se entera de esta situación se pone en estado asambleario".

Carlos Pirovano INCAA Carlos Pirovano, nuevo director del INCAA, un economista con una trayectoria alejada del cine. Nicolás Stulberg

"Somos parte de Unidos por la Cultura, un espacio que viene movilizándose desde que asumió Javier Milei, y logramos que todo el ataque a la cultura que hubo con la Ley Ómnibus se fuera para atrás. Eso se logró con la movilización de todo el sector. Realmente hoy estamos muy enojados, hay asambleas en varios lugares. La ley planteaba el cierre del Instituto Nacional de Teatro, del Fondo Nacional de las Arte y el desfinanciamiento de todos los institutos culturales. Eso se logró tirar abajo", sostuvo.

"Ahora, como él tuvo que retroceder tuvo que meter a Pirovano, que no tiene nada que ver con la cultura, es un personaje que es economista, del ámbito financiero, y es un desguazador. Hay siete escuelas de cine a nivel nacional que fomentan la actividad y permiten que salgan realizadores para una industria que tiene 700 mil puestos de trabajo. Entonces no son 170 despedidos en el INCAA. Lo que está en peligro son 700 mil puestos de trabajo en todo el país", subrayó el director.

"Estamos promoviendo asambleas en distintos lugares y tenemos la idea de generar una gran asamblea de la cultura, de todos los sectores que están siendo afectados, para plantearnos una movilización lo suficientemente fuerte para tirar abajo el plan que está aplicando Pirovano en el INCAA como hicimos con la Ley Ómnibus. Esto va a tener una respuesta muy fuerte, no nos vamos a quedar callados", advirtió.

Cine Gaumont Espacio INCAA La nueva administración del INCAA propuso cerrar el Cine Gaumont, uno de los espacios dedicados a la proyección de películas nacionales, donde el público hace largas filas. Télam

Rizzi agregó que en el instituto "se quiso incorporar a asesores, economistas, que vienen de sectores de finanzas, que vienen a ocupar cargos y profundizar este desguace y son designaciones con sueldos millonarios en comparación a lo que tenían los despedidos que eran salarios de miseria".

"La campaña de agresión de Milei tiene que ver con intentar entregar toda la producción cultural argentina a las grandes plataformas extranjeras y es un correlato de lo que ocurre las pantallas nacionales, donde el 90% de lo que se ve es de origen norteamericano. La producción nacional es enorme, muy buena, con películas excelentes, que tienen reconocimiento a nivel internacional pero no se pasan ni se proyectan. Esto es antidemocrático. Cuando dicen que las películas argentinas no se ven es porque te prohíben verlas", concluyó Gabino.