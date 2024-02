Ramiro Marra minimizó el ataque de Javier Milei a Lali: "Lo de 'depósito' fue una humorada"

El referente de La Libertad Avanza relativizó el ataque a la artista y admitió: "Lali me cae simpática"

"Lali se puso a hacer política. Una persona que tiene mucha llegada a la sociedad se metió en el barro de la política. Y está en todo su derecho. Lo de 'Lali Depósito' es una humorada. Gravedad es lo que hizo la CNV, el BCRA, la AFIP conmigo y el INADI conmigo, que por no pensar igual que el gobierno me persiguieron, o lo que me hicieron en la puerta del Congreso", consideró Marra, en diálogo con Lautaro Maislin y Daniela Gian en Fuera de Agenda.