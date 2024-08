Quita del subsidio al transporte: advierten que el boleto podría costar $1.500

"El ideal del Gobierno es que las empresas sean libres, que no dependan del Gobierno. Lo que implica que el 100% de los costos sea tarifa. Lo que daria un boleto de $1.500. No me parece que sea inadecuado, pero no hay salarios que puedan absorber eso", añadió D'Onofrio.

Por último, el ministro concluyó: "Es un nuevo apriete al pueblo de la provincia de Buenos Aires, y fundamentalmente a los que menos tienen".

El Gobierno anunció que "no va a poner un solo peso"

El secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, había anunciado esta mañana que el Gobierno dejará de subsidiar los colectivos de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. “Desde septiembre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a solventar el 100% de las compensaciones. Las empresas tienen que tener autonomía y libertad”, había expresado en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados.

“El Estado nacional no va a poner un peso más. Se van a tener que hacer cargo del boleto integrado que es el beneficio que tiene la red SUBE para el pasajero que se baja del medio de transporte y accede al segundo dentro de las dos horas”, había relatado el funcionario.