Quintela: "El faltante es de 9.300 millones de pesos y nos lleva a buscar un instrumento financiero"

"No pretendo ser líder, sino levantar la voz en defensa de los intereses de los argentinos y en particular de la provincia de La Rioja. El ajuste fue salvaje, brutal y cruel, precipitó todo en 30 días . La gente entró en un estado de desesperación y se manifiesta donde vas", expuso el dirigente peronista en Argenzuela .

En tal sentido, Quintela detalló la situación que atraviesa el territorio riojano: "En el caso de La Rioja el faltante es de 9.300 millones de pesos, nos lleva a tomar la decisión de buscar un instrumento financiero, que sea virtual y físico, que nos permita afrontar un incremento salarial que la gente la precisa". En los últimos días, la Policía local realizara una protesta en busca de un aumento y, según explicó la máxima autoridad riojana, le pagará el 70% en los primeros días y el el 30% a mitad de mes.

La transferencia de recursos de la mayoría de los argentinos para el sector concentrado es brutal La transferencia de recursos de la mayoría de los argentinos para el sector concentrado es brutal

El sábado, el gobernante llamó a sesiones extraordinarias de la Legislatura para que trate la propuesta. Durante el diálogo con Diego Brancatelli y el equipo periodístico, aclaró que sería una herramienta similar a la usada antes de la crisis de 2001: "No estamos autorizados a una moneda, sino un instrumento financiero. Puede ser un bono como ya hubo en 2001 en 12 ó 15 provincias. Con eso pagaban salarios o parte de ellos. En el caso de La Rioja podían pagar servicios, tasas, impuestos y tenía un valor nominal".

Lo que se viene es más duro. No solo no mejoraron nada, sino que empeoraron: la falta de consumo genera desempleo Lo que se viene es más duro. No solo no mejoraron nada, sino que empeoraron: la falta de consumo genera desempleo

La respuesta de Quintela a Milei sobre la contratación de Lali Espósito

Milei Lali Redes sociales

La polémica se instaló este domingo, cuando el presidente Javier Milei aseguró que el gobernador Ricardo Quintela "tiene un problema en cómo asigna los recursos, es decir si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a los policías, no es un problema nuestro". Ante esta afirmación, el dirigente riojano fue contundente.

"¡Está desinformado, es falso! Eso que habla de Lali Espósito fue en el Festival Nacional de La Chaya, que La Rioja lo realizó en febrero del año pasado. La recaudación cubrió todos los gastos. Fueron cinco noches exitosas, de lleno completo, y se cubrieron todos los gastos", explicó Quintela en C5N. Luego, aclaró que ante la ausencia de recursos, decidió suspender el evento para 2024.