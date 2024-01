La insólita respuesta de Milei a Quintela "Si usa la plata para contratar a Lali Espósito..."

"Si usa la plata para pagarle a Lali Espósito y no a la policía, no es nuestro problema", expresó Milei.

Luego de que el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela , solicitara al Gobierno el envío de $9.300 millones de fondos adeudados, en el marco del envío de un proyecto para emitir su propia moneda, el presidente Javier Milei ironizó: "Si tiene un problema en cómo asigna los recursos, es decir si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a los policías, no es un problema nuestro" .

" Nos deben $9.300 millones del mes pasado que cuando gana la elección el actual Presidente , piden que no se mueva los recursos y que no se sancione la nueva ley de coparticipación federal, por lo tanto nuestra provincia se vio particularmente perjudicada", sostuvo el mandatario riojano este sábado, en diálogo con Radio 10.

"Queremos aumentar los sueldos y necesitamos que Nación envíe los fondos que le corresponden a los riojanos", sostuvo además en su cuenta de Twitter, mientras se desarrollaba una protesta de personal de policía en reclamo de mejoras salariales.

Queremos aumentar los sueldos y necesitamos que Nación envíe los fondos que le corresponden a las y los riojanos

Ustedes saben que siempre trabajamos para que los aumentos vayan en consonancia con la inflación que venimos viviendo desde hace mucho y el crecimiento de la misma… — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) January 12, 2024



Ustedes saben que siempre trabajamos para que los aumentos vayan en consonancia con la inflación que venimos viviendo desde hace mucho y el crecimiento de la misma… — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) January 12, 2024

Ante esta situación, se multiplicaron en las redes las burlas de parte de los fanáticos del Presidente, que recordaron que la actriz y cantante había actuado en La Chaya 2023. El propio Milei compartió en su cuenta un mensaje que cuestiona la situación de la provincia. "Gobernador de La Rioja no tiene plata para pagar sueldos pero se gastó $37.444.000 en traerla a Lali Espósito a cantar", señala el tuit.

Consultado sobre la cuestión en conversación con Radio Mitre, el mandatario afirmó: "El gobernador recibe lo que tiene que recibir, nosotros no nos quedamos con el dinero de nadie. Por lo tanto, si tiene un problema en cómo asigna los recursos, es decir si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a los policías, no es un problema nuestro".

Respecto a la emisión de moneda parte de La Rioja, el Presidente sostuvo que "Argentina ha dado muestras que todo ese tipo de cosas pueden suceder, pero está bien, que lo hagan si quieren. El propio mercado va a determinar qué valor le asigna a sus respectivos gobernadores. Van a tener inflación en las cuasimonedas, pero no en pesos".

"Vos no vas a crear riqueza imprimiendo billetes. Parece que estamos dominados por simios que creen en los controles de precios, que creen que emitir no genera inflación, que la inflación es multicausal. Bueno, si usted aplica soluciones de simio, ¿qué quiere, resultados de Einstein? No, va a tener resultados de simio", profundizó.

La respuesta de Lali Espósito a las críticas de los fanáticos de Javier Milei

Luego de que los cuestionamientos en las redes al gobernador Quintela por la contratación de Lali Espósito escalaran en violencia y rozaran el hostigamiento a la artista, la propia cantante utilizó su cuenta de Twitter para responder. "Al odio, las mentiras, la utilización y las fake news", escribió, junto a una foto donde exhibe los dedos mayores de sus manos.