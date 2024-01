La contundente respuesta de Lali Espósito a los ataques de los seguidores de Javier Milei

"Hoy envío un proyecto de ley para que me den instrumentos financieros, ya sea virtual o físico, autorización a las cámaras para poder echar mano de de ser necesario a ese instrumento ante el abandono de la Nación en la provincia de la Rioja", señaló el mandatario provincial en diálogo con Radio 10.

Quintela detalló que a la provincia le deben "$9.300 millones del mes pasado, que cuando gana la elección el actual Presidente, piden que no se mueva los recursos y que no se sancione la nueva ley de coparticipación federal, por lo que nuestra provincia se vio particularmente perjudicada". "Nuestros empleados necesitan una recomposición salarial y yo no me voy a quedar de brazos cruzados", explicó.

Rápidamente, en las redes sociales estallaron los agravios contra el gobernador. Cuentas afines al Gobierno nacional lo cuestionaron por la contratación de la cantante, quien actuó en la Chaya 2023 en la provincia. Incluso, el propio Milei compartió en su cuenta un mensaje que cuestiona la situación de la provincia. "Gobernador de La Rioja no tiene plata para pagar sueldos pero se gastó $37.444.000 en traerla a Lali Espósito a cantar", señala el tuit.

Como consecuencia, parte de los ataques se dirigieron a la artista, y fueron subiendo de tono hasta rozar el hostigamiento. Sin embargo, Lali, que cuenta con varias batallas virtuales sobre el lomo, decidió responder.

"Al odio, las mentiras, la utilización y las fake news", escribió el sábado por la noche en su cuenta de Twitter, junto a una foto donde exhibe los dedos mayores de sus manos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/lalioficial/status/1746345060243784013&partner=&hide_thread=false Al odio, las mentiras , la utilización y las fake news . ♥ pic.twitter.com/IGhi1voYjd — Lali (@lalioficial) January 14, 2024

La insólita respuesta de Javier Milei a Ricardo Quintela: "Si usa la plata para contratar a Lali Espósito..."

El domingo, la situación de Lali en el ojo del huracán dio un sorprendente giro cuando fue mencionada por el mismísimo Presidente. Consultado sobre la cuestión de La Rioja en Radio Mitre, el mandatario afirmó: "El gobernador recibe lo que tiene que recibir, nosotros no nos quedamos con el dinero de nadie. Por lo tanto, si tiene un problema en cómo asigna los recursos, es decir si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a los policías, no es un problema nuestro".