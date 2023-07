Quién es Silvina Soria, la expiquetera y creadora de contenido erótico que se bajó del espacio de Milei

"Yo estaba militando para La Libertad Avanza y siempre hubo cosas que no me cerraban, mensajes anónimos que no se sabía de dónde salían diciendo que yo no podía ir a tal evento, que no tenía nada que hacer ahí", sostuvo Soria en diálogo con C5N.

Explicó que se acercó al espacio de Javier Milei a partir de los mensajes que sus seguidores le dejaban en las redes sociales. Soria, quien de adolescente militó en el Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, se identificó con el discurso del economista libertario.

"Los medios me llamaban a mí porque me veían como referente de él por la historia superadora de vida que tuve, de piquetera. Ahí me empecé a involucrar más", contó. Sin embargo, señaló los integrantes de la mesa de Avellaneda no la invitaban a los eventos donde se presentaba el precandidato a presidente.

Silvina Soria

"Por ejemplo en Tigre, cuando él lanzó la candidatura, a mí me dijeron que no había lugar. Y después en la foto había gente que jamás fue a militar, y hasta las mujeres y amantes de participantes de la mesa, minas que no tenían nada que ver", sostuvo Soria.

"A mí siempre me desplazaron, no me dejaban participar, y después me di cuenta por qué. A los días hicieron una reunión en Wilde los armadores de Tercera Sección electoral y pidieron que para ser candidato a intendente había que poner u$s60.000", denunció.

Acá firmando mí precandidatura a Concejal de mí amada Avellaneda, en un espacio donde se me permitirá libremente hacer política para mis vecinos.

Silvina Soria es de Avellaneda, tiene 36 años y es madre de tres hijos. Se hizo conocida en redes sociales, donde se presenta como "modelo, actriz, promotora y política". Tiene cuentas en Instagram, Tik Tok, Divas Play y OnlyFans donde vende contenido erótico.

"Fui una de las primeras en vender contenido. Es algo que explotó en la pandemia. Yo en ese momento estaba de licencia en el trabajo y quería regresar. No es lo mismo vivir al día, con lo que vos generas, que con un sueldo asegurado a fin de mes", explicó durante una entrevista con otra señal de cable.

Durante su adolescencia, Soria participó de varios piquetes dentro del Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón. "Mi mamá me llevaba, era piquetera a los 16 años. Yo no estaba de acuerdo con nada de lo que pasaba ahí. Me llevaban obligada", recordó.

Silvina Soria

"Mi pensamiento desde chica fue de derecha. Hoy, me encantaría disputar un puesto como concejala o diputada provincial. Sé que ya ocupo un lugar importante. La gente me ve, me reconoce, y siento que estuve y milité por esta causa", declaró en abril, cuando todavía integraba La Libertad Avanza.

Después de dejar el espacio libertario, Soria se presentará en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) como precandidata a concejal de Avellaneda dentro de Juntos por el Cambio.