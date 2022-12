Qué dice la imputación contra los integrantes del viaje de lawfare: el documento y las fotos

lawfare Ministerio Público Fiscal

En un principio las acusaciones se iniciaron el 24 de octubre cuando el Dr. Marcelo Eduardo Hertzriken Velasco denunció ante esta Fiscalía una serie de hechos trascendidos a raíz de una nota periodística publicada en el diario Página 12.

El lunes, por en un mensaje por cadena nacional, el presidente Alberto Fernández había adelantado que impulsaría que se investigue el viaje al sur de jueces, funcionarios y exagentes de la AFI.

Tras la difusión de una serie de chats y audios atribuidos a jueces federales, directivos de medios, funcionarios del Gobierno porteño y exmiembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), quienes compartieron en octubre un viaje al sur.

En el texto explica que "fue posible determinar que el día 13 de octubre del corriente año se trasladaron desde Buenos Aires hacia esta ciudad en un avión privado propiedad de la empresa “Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A.”, matrícula LV-GCK, los pasajeros Julián Ercolini, Leonardo Bergroth, Tomás Reinke, Juan Bautista Mahiques, Marcelo D’Alesandro, Carlos Alberto Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Gabriel Cayssials".

En un principio se investigó si estaba involucrado en la reunión el ex presidente Mauricio Macri, pero al revisar registros aseguran que "no figura en ninguno de los vuelos el ex presidente Macri, pero de ellos sí surgió la presencia de dos altos directivos del Grupo Clarín S.A. que arribaron a Bariloche el mismo 13 de octubre. Se trata de Pablo Casey y de Jorge Carlos Rendo".

En las nueve páginas donde se extiende la denuncia, se detalla con fotos de las cámaras de seguridad del Aeropuerto Internacional Teniente Candelaria. Donde se puede observar a los involucrados, quienes fueron recibidos por Nicolás Van Ditmar, presidente de “Hidden Lake S.A.”

Para finalizar: "por lo expuesto y las normas legales citadas, formulo el correspondiente requerimiento de instrucción en autos en los términos del art. 180 del ordenamiento procesal y pongo en su conocimiento que, de acuerdo con la relevancia institucional y trascendencia pública del caso, informaré de lo actuado al Procurador General de la Nación en los términos de la Res. PGN 9/95".

