"Los resultados lo acompañan": el picante debate en Indomables sobre el plan económico de Javier Milei

"Qué resultado de qué?, disparó Dib y Gallardo agregó: "La inflación, de la que ya hablamos, es el impuesto más caro para las generaciones futuras". Como contrapartida el periodista ironizó: "¿Vos creés en la inflación del 1,5% de Milei. Vos vas al supermercado?". Ella redobló la apuesta y aseguró: "No me corran con eso, no tengo empleada, no tengo mucama... Ustedes me quieren subestimar porque trabajo en televisión y les digo que vivo justo para llegar a fin de mes", confesó ella.

Agregó: "Te puedo contar que voy al supermercado, y tengo pegado en la heladera los descuentos, el unes con banco...... Ante esto, Feudale intervino y le dijo "vivís de los descuentos" y recibió una respuesta contundente: "Si, por supuesto".

A mi preocupa más hacia donde vamos que de donde venimos. Como no podemos hacer futurología... porque no podemos saber adónde estaríamos hoy con lo que veníamos haciendo. Estaba lleno de subsidios... Todo esto es por la deuda que heredaron. Ahora tenemos una economía sana", cerró la mediática.