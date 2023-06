Polémico video de un comisario jujeño amenazando a manifestantes: "Me encanta el quilombo"

"Ustedes no tienen derecho. Ustedes no son autoridad, acá la autoridad somos nosotros. Yo no tengo ningún problema de entrar al choque. Es más me encanta el quilombo", conminó el comisario, con un arma en la cintura, a las personas que se movilizaron contra la reforma constitucional del gobierno de Gerardo Morales que prohíbe el derecho a la protesta y perjudica a los pueblos originarios en su reclamo de tierras.