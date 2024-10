Polémica por el mapa de Argentina sin las Islas Malvinas que el Gobierno expuso ante diplomáticos británicos

En un encuentro realizado en Casa Rosada y organizado por la Secretaría de Asuntos Estratégicos, que depende de la Jefatura de Gabinete, el Gobierno presentó un mapa de la Argentina con una particularidad que no pasó desapercibida para muchos de los presente: en la imagen no aparecen las Islas Malvinas. Las críticas no tardaron en llegar.