Pitu Salvatierra contra el Campo: "¡Que les enseñen a regar!"

Maslatón contra Milei y en defensa de la moratoria previsional: "No me jodan más con el déficit fiscal"

En la misma línea, Salvatierra marcó la diferencia en la actitud ante la necesidad: "Ahora quieren que el Estado, que sí existe cuando ellos quiere que los ayude, pero cuando debería hacer justicia social no debería existir. Ahora quiere que los vaya a bancar".

Ante los reclamos de ayuda económica de los referentes del campo, el panelista del programa que conduce Pablo Duggan, no dudó en destrozar al sector agropecuario: "Así como a nosotros nos mandaban a aprender a pescar, ¡que les enseñen a regar a estos!".

Maslatón no admite "ninguna queja por el campo"

Tras el informe de Duro de Domar, el panel debatió la postura de los productores agropecuarios. Cuando llegó el turno de Carlos Maslatón, no dudó: "Por la sequía no admito ninguna queja del campo porque no es responsabilidad del Estado. ¡Pero voy a discrepar con ustedes! Soy probaja de retenciones y, fundamentalmente, de instaurar mercado libre de cambio en forma instantánea. La lucha de campo debería ser esa".