Pinedo adelantó que Macri "puede ser el presidente del PRO"

En la misma línea remarcó que el expresidente tuvo un papel fundamental para la elección de Javier Milei como presidente y, a pesar de la fractura que sufrió Juntos por el Cambio tras el 19 de noviembre, "Macri es un gran líder para nosotros".

Pinedo recurrió a la mesura al momento de hablar de algún cargo para quien fue presidente durante el período 2015-2019, pero destacó la inclusión de miembros de la coalición por parte del líder libertario.

Federico Pinedo Juntos por el Cambio Captura

"Me parece importante el gesto de Milei de incorporar nombres del 25% de la fórmula de JxC, que es lo que la gente votó", analizó, aunque advirtió: "Tenemos que unificar a nuestros partido para asumir responsabilidad que nos tocó".

En la misma línea, Pinedo pidió apoyo y respaldo al nuevo Presidente, a la vez que reflexionó sobre el panorama del Congreso: "Debería haber un escenario colaborativo, al menos de los legisladores afines. Hemos diseñado un programa de gobierno que tendía a los mismos objetivos, sobre todo al de estabilizar economía".

"Hay que ser responsables y dejar de mentirles al pueblo. Espero patriotismo de la oposición, porque podemos no compartir miradas, pero deben poner a la Argentina por delante", opinó sobre el rol que deberá cumplir la oposición.

"Espero que no pongan trabas para permitir que la Argentina se ordene ni que no se gaste más de lo que se tiene", concluyó.

Tras la renuncia de Patricia Bullrich, postulan a Macri como presidente del PRO

El diputado nacional por Santa Fe Federico Angelini postuló este sábado al expresidente Mauricio Macri para liderar el PRO a partir del año próximo, luego de que la futura ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que no será candidata para sumarse al gabinete de Javier Milei.

"Patricia dijo que no iba a ser, y como gustar, me gustaría que sea Mauricio (Macri) el próximo presidente del PRO, pero es una decisión personal, no sé qué es lo que va a hacer", dijo Angelini, actual vicepresidente del PRO, en declaraciones radiales.

En esa línea, cuando se lo consultó respecto de si Bullrich le dará su respaldo a Macri para liderar el partido, Angelini remarcó: "Así como Mauricio (Macri) la apoyó a ella siempre, ayer (por el viernes) lo hizo en el nuevo camino que tomó Patricia (Bullrich), ella lo apoyaría sin lugar a dudas. Mauricio quiere que a la Argentina le vaya bien".

Federico Angelini pro Federico Angelini, actual vicepresidente del PRO.

La renovación de autoridades en el PRO

En el mensaje donde llamó a elecciones y confirmó su no postulación, Bullrich manifestó, en primera instancia, que los comicios partidarios serían en "febrero 2024", aunque luego, desde su equipo de comunicación, sostuvieron que se trató de un error y afirmaron que de darán a "principios de 2024".

Sobre ese tema, Angelini dijo que se "generaron grandes discusiones o especulaciones, pero es una cuestión legal".

"Vencen los mandatos en marzo y se tiene que dar todo el proceso previo, con tres o cuatro meses de anticipación, y si nos demoramos nos agarra enero con la feria judicial, que complica porque hay partes que tiene que hacer devoluciones la Justicia", explicó.

En este sentido, el legislador afirmó: "Teníamos que disparar el cronograma electoral y eso es lo que hicimos, porque lo que puede pasar si no lo haces es que la Justicia te termine interviniendo al partido. Uno tiene que cumplir con el cronograma y con la carta orgánica".

Bullrich llegó a la presidencia del PRO en febrero del 2020, durante la previa de la pandemia. En esa circunstancia, el partido renovó autoridades y la futura ministra de Seguridad quedó como líder, secundada por Angelini y la senadora por Córdoba Laura Rodríguez Machado, como vicepresidenta segunda.