Picante debate en Duro de Domar sobre el renunciamiento de Alberto Fernández

Por su parte, Mariano Hamilton consideró que se trató de "una decisión muy valiente del Presidente", aunque reconoció que "era lícito que tuviera deseo de poder ejercer otro mandato".

"Esto va a servir para ordenar. Ahora, si vamos a sentarnos cruzados de brazos y esperar a que Cristina tome una decisión, creo que es el peor camino. Los peronistas tenemos que ir a buscar nuestro candidato", agregó Hamilton.

Mariela Anchipi recordó aquella mañana del 18 de mayo de 2019, cuando Cristina Kirchner anunció que sería compañera de fórmula de Alberto Fernández. "Creo que cuando Cristina dio un paso al costado tenía una intención de voto que hoy no tiene Alberto", consideró.

En tanto, Fero Soriano señaló que "era muy difícil para Alberto competir", ya que, por un lado, no suele pasar que un Presidente vaya a unas PASO y, además, "no le daban los números".

"Es un gesto muy loable. Ahora, Alberto tiene la oportunidad de hacer un último tramo de gestión donde recupere la iniciativa y cumpla con las expectativas de la gente que lo votó", agregó Soriano.

Por último, María Fernanda Callejón opinó que la decisión de Alberto Fernández "descomprime la situación tremendamente" en el Frente de Todos.

"Me parece que está bueno lo que hizo, aunque pienso que se bajó porque no le quedaba otra. No sé si iba a llegar a los 10 puntos. Lo importante es que ahora se concentre en la gobernabilidad", concluyó Callejón.