Picante cruce entre Maslatón y Cynthia García: "No me tortures más"

"¿Yo? Hasta el cementerio. Ya te dije", contestó el abogado, dando a entender que sería fiel a su ideología política, pese a no coincidir en los últimos tiempos con el candidato Javier Milei.

Pero la contestación no quedó ahí ya que Maslatón quiso cerrar definitivamente el debate y le hizo un pedido a la periodista: "Cynthia, dejá de maniobrar. No me tortures más con lo mismo, desde febrero que estás con eso".

"Momento, ¿puede quedar en claro la doble vara? El nos está diciendo a quién vamos a votar y yo no le puedo preguntar a quién va a votar él", señaló García y el conductor Pablo Duggan apoyó la acusación y afirmó: "Eso es verdad"

El también analista financiero entonces expuso su punto de vista, tratando de traer tranquilidad a todos sus compañeros. "A todos les digo. La subsistencia de Javier Milei y de la Libertad Avanza como opción política argentina en, al menos el 18%, concuerda con los más altos intereses del peronismo", comentó asegurando que la figura del libertario favorece, por oposición, a Unión por la Patria.