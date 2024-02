Peligra el inicio de clases en varias provincias: "El Gobierno vino a profundizar la desigualdad"

El escenario escolar es incierto en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Salta y Jujuy, donde hasta el momento no se confirmó el inicio de clases. Desde la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) ratificaron la medida de fuerza y adelantaron que habrá movilizaciones en todo el país.

En medio de este panorama, el diputado Esteban Paulón por Hacemos Coalición Federal, dialogó con C5N en el programa De Una, conducido por Lucila Trujillo y Rubén Suárez sobre los recortes en educación que lleva adelante Javier Milei, a tan solo dos meses de asumir su mandato.

Desde CTERA le exigimos al gobierno nacional que envíe a las provincias las transferencias que corresponden al FONID, al fondo de compensación salarial y las partidas que tienen como finalidad fortalecer programas educativos, los comedores escolares y la infraestructura escolar. — Roberto Baradel (@RobiBaradel) February 14, 2024

"A pesar de haber ganado en la mayoría de las provincias y no haber tenido un mejor resultado en CABA y Área Metropolitana, pareciera que gobernara para el AMBA", remarcó Paulón y explicó que esta acción es muy común y repetitiva en algunos gobiernos nacionales a lo largo de la historia.

El diputado detalló sobre las medidas que llevó adelante Milei para poder concretar un superávit fiscal en enero, el cual está basado en "en la eliminación casi completa de transferencias a las provincias". Medidas que afectan directamente a los trabajadores que utilizan el transporte público para ir a trabajar o estudiantes, como también a docentes tras la quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID que paga cerca del 10% de los salarios a maestros en muchas provincias.

En el caso de la provincia de Santa Fe, Paulón aclaró que "no van arrancar las clases", por el momento. "No es un tema de porteño o no porteño, es un tema del diseño del país y de un Gobierno que evidentemente vino a profundizar esa desigualdad y a plantear que hay ciudadanos de primera y de segunda", finalizó.