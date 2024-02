Advierten que sin subsidios nacionales el transporte urbano corre "riesgo de no continuar" en el interior

Advierten que sin subsidios nacional el transporte urbano corre "riesgo de no continuar" en el interior del país

En San Francisco, el servicio de colectivos es brindado por el municipio pero los vehículos son alquilados. La quita de subsidios llevaría el boleto a unos $1000 generando que el servicio no sea viable para la gestión viable.

"Cuando armamos nuestro presupuesto no tuvimos en cuenta esta situación por lo que no tenemos una partida presupuestaria para suplir lo que la Nación no manda ni las partidas complementarias nos permiten hacer ajuste. Así que desde el punto de vista legal tenemos un problema", expresó el gobernador en diálogo con La voz de la calle.

"Si nosotros tenemos que poner los 10 millones de pesos que nos está debiendo la Nación del mes de enero y febrero tenemos que reformular el presupuesto y resignar obra pública o la calidad de nuestros servicios para nuestra gente", agregó el intendente.

Bernarte expresó que la decisión del Gobierno generó "un descalabro" en el presupuesto municipal y el de las familias y afirmó que fue una medida que se tomó con "un enorme desconocimiento de lo que es la realidad en la vida de los pueblos y ciudades del interior del interior". "Es difícil tomar decisiones acertadas cuando se desconoce y no se sabe", expresó.

Por último, el jefe comunal expresó la necesidad de tener un Estado presente para atender las demandas de la población. "Tenemos que equilibrar las asimetrías entre aquellos que más posibilidades tienen con los que están carentes de recursos", completó.