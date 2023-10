Pedro Rosemblat palpita el debate presidencial: "Hay que tratar de no hacer ningún papelón"

"Hay que tratar de no cometer errores, de no mandarse ninguna, no hacer ningún papelón. Un poco lo que me pasa hoy a mí acá", bromeó 'El Cadete'.

Pepe Rosemblat Captura de TV

La cobertura especial de C5N para el debate presidencial 2023

Este domingo, los candidatos presidenciales expondrán sus propuestas en el primer debate que se desarrollará en el Centro de Convenciones Provincial Forum, en la ciudad de Santiago del Estero.

Sergio Massa (Unión por la Patria), Javier Milei (La Libertad Avanza), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) y Myriam Bregman (FIT) serán los protagonistas en el evento organizado por la Universidad Nacional de esa provincia y C5N, como en cada una de los momentos clave del año electoral, realizará una cobertura especial.

La transmisión del debate será conducida este domingo por los periodistas Gustavo Sylvestre y Daniela Ballester desde las 19 hs, junto a un destacado equipo de enviados especiales a Santiago del Estero encabezado por Daniela Gian y Lautaro Maislin, para mostrar en exclusiva el detrás de escena de los candidatos.

Además de la mega cobertura que realizará el canal, la audiencia podrá seguir el análisis en simultáneo de un importante equipo de periodistas sobre los pormenores del encuentro entre los candidatos.

Pablo Duggan, Nancy Pazos, Juan Di Natale, Julia Mengolini, Paula Marussich y Pitu Salvatierra reaccionarán a cada momento del debate en el canal de streaming, a partir de las 19.30 y hasta las 0.