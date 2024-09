Patricia Bullrich tildó de "violentos" a los jubilados que fueron a reclamar contra del veto presidencial

En la publicación Bullrich compartió imágenes donde se la ve al mando del operativo dando indicaciones a las fuerzas de seguridad y siguiendo de cerca el minuto a minuto de la movilización.

image.png

Esté miércoles efectivos de la Policía Federal reprimieron a los jubilados que marcharon desde el Congreso a Plaza de Mayo contra el veto del presidente Javier Milei a la ley de aumento de los haberes previsionales.

Los hechos se produjeron pasadas las 15, cuando los jubilados enrolados en la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJEL) llegaron a las inmediaciones del Congreso acompañados por organizaciones como el Polo Obrero, Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), la UTEP y el Movimiento Evita, entre otros.

Si bien los manifestantes tenían previsto movilizarse desde ahí hacia Plaza de Mayo, la Policía Federal les cerró el paso, lo que generó incidentes y la posterior represión en la cual tiraron gas lacrimógeno, balas de goma y golpearon con sus bastones y escudos. Como motivo de la protesta, el tránsito en la intersección de las avenidas Callao y Rivadavia permaneció cortado de manera total.

La Policía Federal también había reprimido la semana pasada a los jubilados que se movilizaron al Congreso contra el veto presidencial de la reforma previsional sancionada por el Congreso y que aumentaba los haberes en un 8,1 por ciento.

Embed - Con GASES y PALOS, la POLICÍA volvió a reprimir a los JUBILADOS

Los desgarradores testimonios de los jubilados reprimidos

"Este es un atropello a la gente. Es una vergüenza que estamos viviendo en esta Argentina grande y potente. Vengo a reclamar porque no me alcanza el sueldo de jubilada. ¿A usted le parece que nos pueden tratar de la forma que nos están tratando? Le pido al pueblo argentino que salga a la calle. Que no tenga miedo. Estoy acá sin miedo. No me interesa que me hayan echado gas lacrimógeno ni nada", expresó Carmen, jubilada de Boulogne.

"Voy a dar la vida si es preciso por todo lo que viene porque esto es una manipulación que están haciendo desde afuera y esta basura, que no tiene dignidad de nada. Milei ándate de la Argentina. El pueblo se va a cansar y va a salir. Le pido a todas las provincias que salgan a reclamar y hacerse oír. Estoy nerviosa porque he visto lo que han hecho. Me golpearon el brazo con los escudos", agregó la mujer.

"Estaba participando de la movilización pacíficamente y empezaron a reprimir. Son cobardes, golpean a los más viejitios. Buscan a quién golpear. Me buscó y me tiraron gas en la cara. Soy jubilado y no nos quieren dar un aumento de 17 lucas", agregó por su parte Francisco Bellomo.

"Estoy muy asustada. Me duele mucho la garganta y la nariz. No estaba haciendo nada. Estaba apoyada porque me dolían las piernas y estos hijos de puta sin más vinieron y me tiraron. No hacía nada", sumó Ester.

"Es injusto esto. ¿Por qué pasa esto? Yo vine a defender mi derecho y el de todos. Estábamos retrocediendo y nos empezaron a reprimir. A una señora la golpearon, es todo lo que llegué a ver porque me quemó la garganta, la nariz. Me salvó que tenía los anteojos puestos, si no me daba en los ojos", agregó.