La Justicia dictó la quiebra de Garbarino y la liquidación de todos sus bienes Tras cuatro años de proceso judicial, el Juzgado Nacional en lo Comercial N°7 dispuso el cese inmediato de actividades y la liquidación de todos los activos de la firma al no alcanzar un acuerdo con sus acreedores.







Garbarino llegó a contar con 200 sucursales y 4.500 empleados en todo el país.

La Justicia Comercial decretó la quiebra de Garbarino tras determinar que no existen condiciones para sostener el concurso preventivo abierto en noviembre de 2021. La resolución del juez Fernando D’Alessandro se precipitó luego del fracaso del mecanismo de "cramdown" (salvataje), instancia en la que no se formalizaron propuestas de compra ni planes de pago consistentes para reestructurar la millonaria deuda de la compañía.

La medida implica el cese inmediato de actividades y el inicio de la liquidación de activos para conformar la masa de fondos destinada a los acreedores. La sindicatura deberá inventariar activos estratégicos como las marcas Garbarino y Compumundo, además de las unidades productivas Tecnosur y Digital Fueguina en Tierra del Fuego, las cuales se encuentran actualmente en estado de "parálisis total".

El desplome de la cadena, que llegó a contar con 200 sucursales y 4.500 empleados en todo el país, se profundizó bajo la gestión de Carlos Rosales. Pese a los intentos por mantener una estructura mínima, la firma terminó operando apenas tres locales antes de este fallo, arrastrada por una crisis financiera que se tornó irreversible durante la pandemia de COVID-19.

La desarticulación del holding alcanza también a las unidades de negocios colaterales, incluyendo la financiera Fiden y la agencia Garbarino Viajes, cuya quiebra ya había sido dictada el año pasado. El juzgado mantuvo la inhibición general de bienes sobre la sociedad para asegurar que los recursos remanentes no sean desviados durante el proceso de remate.

En el caso de Compumundo, el brazo informático del grupo, la Justicia aplicó el mismo criterio de liquidación tras años de intentos de venta fallidos. El tribunal recordó que ya en 2021 una subasta pública por el 51% del paquete accionario de esta unidad había quedado desierta, lo que prefiguró el escenario de desinversión que hoy desemboca en el cierre definitivo.