5 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

La Justicia dictó la quiebra de Garbarino y la liquidación de todos sus bienes

Tras cuatro años de proceso judicial, el Juzgado Nacional en lo Comercial N°7 dispuso el cese inmediato de actividades y la liquidación de todos los activos de la firma al no alcanzar un acuerdo con sus acreedores.

Por
Garbarino llegó a contar con 200 sucursales y 4.500 empleados en todo el país.

Garbarino llegó a contar con 200 sucursales y 4.500 empleados en todo el país.

La Justicia Comercial decretó la quiebra de Garbarino tras determinar que no existen condiciones para sostener el concurso preventivo abierto en noviembre de 2021. La resolución del juez Fernando D’Alessandro se precipitó luego del fracaso del mecanismo de "cramdown" (salvataje), instancia en la que no se formalizaron propuestas de compra ni planes de pago consistentes para reestructurar la millonaria deuda de la compañía.

La entidad monetaria acumuló 42 ruedas consecutivas con saldo positivo.
Te puede interesar:

El Banco Central hizo la mayor compra de dólares del mes, pero las reservas cayeron a u$s46.000 millones

La medida implica el cese inmediato de actividades y el inicio de la liquidación de activos para conformar la masa de fondos destinada a los acreedores. La sindicatura deberá inventariar activos estratégicos como las marcas Garbarino y Compumundo, además de las unidades productivas Tecnosur y Digital Fueguina en Tierra del Fuego, las cuales se encuentran actualmente en estado de "parálisis total".

El desplome de la cadena, que llegó a contar con 200 sucursales y 4.500 empleados en todo el país, se profundizó bajo la gestión de Carlos Rosales. Pese a los intentos por mantener una estructura mínima, la firma terminó operando apenas tres locales antes de este fallo, arrastrada por una crisis financiera que se tornó irreversible durante la pandemia de COVID-19.

La desarticulación del holding alcanza también a las unidades de negocios colaterales, incluyendo la financiera Fiden y la agencia Garbarino Viajes, cuya quiebra ya había sido dictada el año pasado. El juzgado mantuvo la inhibición general de bienes sobre la sociedad para asegurar que los recursos remanentes no sean desviados durante el proceso de remate.

En el caso de Compumundo, el brazo informático del grupo, la Justicia aplicó el mismo criterio de liquidación tras años de intentos de venta fallidos. El tribunal recordó que ya en 2021 una subasta pública por el 51% del paquete accionario de esta unidad había quedado desierta, lo que prefiguró el escenario de desinversión que hoy desemboca en el cierre definitivo.

La situación laboral de los trabajadores, que en 2021 sufrieron el despido masivo de 1.800 operarios tras meses de salarios impagos, entra ahora en su etapa final de resolución mediante el cobro de acreencias judiciales.

La sentencia firme pone fin a una de las crisis corporativas más prolongadas del sector retail en Argentina, marcada por negociaciones truncas y el agotamiento de todos los recursos legales previstos.

Noticias relacionadas

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la UIA, Martín Rappallini.

Caputo: "Nuestro modelo es con los empresarios que se ganan su mercado, como tiene que ser"

La yerba se consolida como una de las infusiones más consumidas en Argentina. 

El ranking de las 10 yerbas más vendidas en 2025: la histórica marca que perdió el liderazgo

El dólar oficial atraviesa una semana de altibajos.

El dólar se mantuvo por encima de los $1.400 en una jornada de presión global

La situación sigue siendo muy inestable, aseguró Georgieva. 

El FMI advirtió que la extensión de la guerra en Medio Oriente afectará a la economía mundial

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con menores ingresos impositivos.

Caída de la actividad: la recaudación, a la baja por séptimo mes consecutivo

Elegir bien la modalidad puede mejorar el resultado final obtenido.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 900.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Rating Cero

Wanda Nara y Martín Migueles.

Wanda Nara mostró un anillo de diamantes enorme junto a Martín Migueles: "¿Te querés casar conmigo?"

El proyecto busca eliminar las barreras de comunicación con la comunidad sorda.
play

Disney estrenará versiones en lengua de señas con canciones de Encanto, Frozen y Moana

La mediática se burló de las fotos en traje de baño de la conductora que se viralizaron en redes.

Graciela Alfano fulminó a Susana Giménez: "Si yo fuera vos, también me odiaría"

Marcelo Tinelli en Showmatch.

Marcelo Tinelli reveló detalles de su nuevo programa: "Va a haber..."

La nueva pareja de Jacob Elordi.

¿De nuevo en pareja? Con quienes estuvo Jacob Elordi y cual es la ex con la que estaría saliendo

Esta anti heroína de Batman tiene su propia película, llegó a Netflix y está siendo de lo más visto:
play

Esta anti heroina de Batman tiene su propia película, llegó a Netflix y está siendo de lo más visto: de quién se trata

últimas noticias

Patricia Bullrich, exministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei.

La Corte Suprema resolvió que la denuncia contra Patricia Bullrich por represión siga en la justicia federal

Hace 56 minutos
El ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la UIA, Martín Rappallini.

Caputo: "Nuestro modelo es con los empresarios que se ganan su mercado, como tiene que ser"

Hace 1 hora
El barril de petróleo crudo ya superó los u$s85.

Guerra en Medio Oriente: petróleo volvió a subir y superó los u$s85 por barril

Hace 1 hora
El encuentro entre Nahuel Gallo y Patricia Bullrich se concretó en el Congreso.

Patricia Bullrich recibió a Nahuel Gallo en el Congreso: "Fue una charla muy importante"

Hace 1 hora
play
La cazadora de inmigrantes Kristi Noem junto al presidente Donald Trump. 

Tras los asesinatos en Mineápolis: Donald Trump destituyó a Kristi Noem en Seguridad Nacional

Hace 2 horas