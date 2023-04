"No vamos a hacer cálculos ahora, no sabemos qué pasará", admitió Bullirch,

"No vamos a hacer cálculos ahora, no sabemos qué pasara estos cuatro meses. El dólar volvió a subir y hay una situación de inestabilidad con inflación alta. No vamos a hacer predicciones, actuaremos sobre realidades", respondió Bullrich ante la consulta realizada por Andrés Lerner de C5N, en el denominado Foro Llao Llao, que se realiza todos los años en ese hotel de Bariloche, en la provincia de Río Negro, en un encuentro que también recibirá a los precandidatos Horacio Rodríguez Larreta (PRO) y Javier Milei (Libertad Avanza).