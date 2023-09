Patricia Bullrich le contestó a Pablo Moyano: "Vos cortás la calle y vas en cana"

"Voy a ir personalmente ante el juez a decirle que este desorden se acabó. La Argentina necesita estar ordenada, no encontrarse con un piquete todos los días. Así que, Pablito Moyano, tenelo en claro: vos cortás la calle y vas en cana", completó en este sentido.

En tanto, la exministra de Seguridad en el mandato del expresidente Mauricio Macri describió que no está "en contra de los sindicalistas" en general, "sino de los que frenan el avance del país".

De esta forma, volvió a responderle a Moyano debido a que previo, en su cuenta de Twitter, había enfatizado: "A mí no me amenaces, Moyano. Vos vas a ser el primero en ser detenido cuando violes la ley. Nosotros vamos a crear trabajo. No como ustedes, extorsionadores que conviven con 8 millones de trabajadores en negro y no les importa nada".

Patricia Bullrich tweet El tuit de Patricia Bullrich.

Patricia Bullrich volvió a hablar de Carlos Melconian

Por otra parte, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, volvió a referirse a Carlos Melconian, a quien había presentado como su ministro de Economía si llega a la presidencia, y adelantó que "va a tener la conducción" de la gestión en ese área.

Luego, precisó el equipo económico que encabeza el expresidente del Banco Nación. "Con la Fundación Mediterránea está liderando un equipo de economistas que va a darle a la Argentina un plan de salida, que tiene luz al final del túnel, poniendo el énfasis en el desarrollo de los argentinos", definió.

Acerca de lo financiero y económico, manifestó que entre las leyes que propondrá para que se traten en el Congreso será "una nueva carta orgánica del Banco Central".

Por último, sobre el rol que tendrá Macri en la última parte de la campaña, describió que "está armando un nuevo Juntos por el Cambio" con "gobernadores, diputados y senadores jóvenes en todo el país".

"Vamos a ser una Selección que va a ser la nueva cara de Juntos por el Cambio. Como en todos los equipos están los Messi, los Di María, los Otamendi y los nuevos. Esa Selección va a salir a la calle con un nuevo Juntos por el Cambio acompañado por todos", agregó.

Patricia Bullrich, sobre la AFI

Bullrich, a su vez expuso que en caso de ganar en los comicios y de esta manera llegar al gobierno, cerrará la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) "de un día para el otro".

En esta línea, detalló la determinación que tomará si llega a la presidencia: "El imaginario colectivo es que en la AFI se espía a los políticos y a jueces, que no es profesional como tiene que ser. Vamos a arrancar de cero y a llamar a estudiantes de todas las carreras, a investigadores, a gente que se forme en la Escuela de Inteligencia para que ningún argentino piense que hay una agencia que los va a espiar. Vamos a tomar una decisión de cuajo".