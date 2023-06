Patricia Bullrich: "Este cambio no va a quedar a mitad de camino, no va ser tibio"

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, formalizó este viernes su precandidatura junto al radical Luis Petri en conferencia de prensa donde destacó que "este cambio no va a quedar a mitad de camino, no va ser tibio". El anuncio se dio minutos después de la oficialización de la fórmula Horacio Rodríguez Larreta - Gerardo Morales, la dupla que competirá con ellos en la interna del PRO.

Además, Bullrich adelantó que el radical Maximiliano Abad será precandidato a senador por la Provincia de Buenos Aires.

"Todos los argentinos que nos están escuchando saben que esta fórmula y el equipo que nos acompaña a lo largo y a lo ancho del país es un equipo que se va jugar por la gente. Se va a jugar por un cambio, que no va ser un cambio mas, que no va a quedar a mitad de camino, que no va ser tibio, va ser un cambio contundente, consistente, con carácter y con decisión", destacó la precandidata presidencial.

Bullrich Petri Télam

Tras remarcar que "Argentina no da mas", la exministra de seguridad durante el macrismo aseguró que en el país "se necesitan liderazgos de convicción porque los problemas que hay que resolver son de la profundidad del coraje que hay que tener".

"Por eso esta fórmula y el equipo va a poner y prometerle al pueblo argentino poner todo de nosotros para ese cambio que los argentinos anhelan", agregó.

También se refirió a la PASO que se llevaran a cabo dentro del frente opositor en la cual cree que "esto abre a Juntos por el Cambio a debatir lo que cada uno de las fórmulas que se presentan le ofrecen la sociedad. Creo que ese debate hay que impulsarlo, desarrollarlo y no tenerle miedo”.

Patricia Bullrich eligió al bailarín Maximiliano Guerra como candidato a diputado en CABA

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, eligió al bailarín Maximiliano Guerra como primer precandidato para su lista de diputados en la Ciudad de Buenos Aires. La noticia se confirmó, tras el anuncio de la dirigente del PRO de que Luis Petri será su compañero de fórmula presidencial.

“Es para mi un honor y un orgullo que me haya elegido para ser parte del Cambio que propone Patricia Bullrich, vengo trabajando con ella desde el 2019 y sé de su honestidad y coraje. La fuerza y convicción que contagia a todo el equipo es lo que la llevará sin dudarlo a la Casa Rosada en estas próximas elecciones. El gran desafío será representar la voz de la gente que pide estar mejor y debemos lograrlo. Por y para todos los argentinos”, manifestó Guerra a TN.