Pato Galmarini: "Massa tuvo mucho que ver en el alineamiento del espacio"

En tal sentido, recordó una frase del presidente de Brasil al titular del Palacio de Hacienda, al igual que una expresión del expresidente Juan Domingo Perón. "Como le dijo Lula a Massa: 'ganá, hace lo imposible por ganar'. Antes que Lula, Perón había dicho que el tema de la unidad nacional, bienvenido sea. Massa escuchó a Lula y leyó a Perón. Puede ser un gran presidente", subrayó en diálogo con el conductor Juan Amorín.

En tanto, Galmarini advirtió que es necesario que el peronismo se contacte con otros espacios políticos, ya que marcó que "Massa tiene la convicción de no solamente hablar con sus amigos del peronismo, a la Argentina le hace falta que el peronismo abra más los brazos y charle con otros sectores que no lo son. Hay que volver a hablar con quienes han sido hombres y mujeres del peronismo que por una cosa u otra se han ido".

"Esto es imprescindible, es una tarea difícil y también trae conflictos internos. Es la búsqueda de una Argentina mejorada. Esto vale la pena hacerlo, Massa tiene todas las condiciones y lo planteó para seguir adelante con el camino que emprendió, que es la unidad de los argentinos", continuó el referente peronista en esta línea.

Pato Galmarini habló sobre el primer debate presidencial

Por otro lado, Fernando "Pato" Galmarini analizó el primer debate presidencial y expuso que los candidatos que más le agradaron fueron el ministro de Economía y la del Frente de Izquierda: "Me gustó Massa, sabe lo que dijo y está enfocado, no le fue mal. Me gustó Bregman, le tengo mucha simpatía sin conocerla. Schiaretti habló más de Córdoba que del país. Bullrich estaba enferma, me dijeron que no salió bien a la cancha".

Por último, cruzó a Javier Milei luego de que lance en el debate una frase referida a la dictadura militar, que fue cuestionada. "Durante los '70 hubo una guerra y las fuerzas del Estado cometieron excesos, pero los terroristas del ERP y Montoneros mataron, pusieron bombas y cometieron delitos de lesa humanidad, también. No estamos de acuerdo con los curros de los derechos humanos", había expresado el economista.

En respuesta, Galmarini desmintió al candidato libertario y recordó un ataque de la Armada a Plaza de Mayo con el objetivo de asesinar a Perón: "Esto no arranca en el '70, sino mucho antes. En 1955 yo era un pibe que jugaba al fútbol y que vi el bombardeo desde mi casa. No fue solamente el bombardeo en Plaza de Mayo para matar a Perón, mataron granaderos, pibes y al poco tiempo fusilaron".