Parrilli, sobre la sentencia de la causa Vialidad: "Quieren proscribir a Cristina Kirchner"

Oscar Parrilli , senador nacional del Frente de Todos por la provincia de Neuquén, se refirió al lawfare en el marco del juicio que investiga a Cristina Kirchner por presunto direccionamiento de la obra pública. "Ya condenada está, no importan los motivos" , remarcó.

El legislador apuntó que "el Consejo de la Magistratura está virtualmente paralizado. Desde que llegó Horacio Rosatti, lo han frenado, no funciona más, y crean todo tipo de conflictos jurídicos e institucionales para evitar que funcione" .

"Lo único que funciona es la Corte Suprema de Carlos Rosenkrantz y Rosatti que claramente está en una actitud golpista", planteó, en diálogo con Radio 10.

"No solamente desde el punto de vista económico, con todas las sanciones económicas en contra de la acción que está llevando el ministro Massa; por otro lado para que no funcione Diputados. El Senado todavía funciona gracias a nosotros, a las comisiones ellos no van a ninguna. Están claramente en una actitud mafiosa conducida por estos personajes para el objetivo que tienen que es proscribir a Cristina frente a las próximas elecciones", sostuvo Parrilli.

Sobre el juicio a la vicepresidenta, el senador aseguró que "ya condenada está, no importan las razones. Ellos dijeron 'cómo hacemos para que antes de 2023 la podamos proscribir'".

"Clarín lo ha dicho con toda claridad, (el editor) Ricardo Roa lo ha dicho con toda claridad, se junta con jueces y fiscales y les dice cuál es la estrategia que tiene que seguir adelante", denunció.