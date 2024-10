Máximo Kirchner: "Tenemos que acompañar a Cristina al frente del PJ"

En ese contexto, se refirió a los motivos que llevaron a la expresidenta a aceptar ser candidata: “En esta situación tan compleja que atravesamos, uno se pregunta porqué la compañera da un paso adelante. Lo hace para tratar de recomponer un peronismo que nunca gobernó tan pocas provincias a lo largo y a lo ancho de nuestra patria. La dirigencia no puede claudicar, tiene una responsabilidad cuando se presenta ante la sociedad para que lo vote. Nos veta Milei y algunos peronistas acompañan el veto, ese es otro argumento de porqué Cristina tiene que estar adelante del PJ”.

“¿Por qué pensaron que la querían matar? Porque los encaró, porque uno debe tener muy claro que para que la mayoría de los argentinos vivan bien, hay un poder que tiene que encontrar límites. Porque si la persona que está en la Casa Rosada no le pone límites a los poderes económicos, se van a llevar puesto al pueblo, se van a llevar puesto a cada argentino y argentina sin que se les caiga una lágrima y no haya un solo remordimiento en sus almas”, manifestó.

Máximo Kirchner en Hurlingham

Kirchner se hizo tiempo para enviarle un mensaje al gobernador riojano Quintela en referencia a la interna: “Gracias a Dios que Cristina tiene ganas de caminar y de hacer y se pone a disposición del conjunto. Mientras el candidato de la otra lista dice que le robaron los avales ¡Chamuyo! Dice que hace 7 meses venía caminando y no tiene los avales. Dijo que iba a renunciar si ganaba Milei y no renunció. Dijo que si iba Cristina, él no iba a competir. ¿Cuándo va a cumplir lo que promete? Lo que tiene que hacer es tranquilizarse, recuperar el eje, no decir barbaridades de otros compañeros y mucho menos poner a tiro del partido judicial al PJ”.

“Hay que construir una fuerza política que sume la mayor cantidad de legisladores y mirar muy bien quiénes son los legisladores para que después no nos martillemos los dedos", agregó.

Por último, le pidió a la militancia "que no pierdan la esperanza y que estén atentos a estos temas porque cuantos más argentinos sepan, más libertad van a tener. El pilar de la libertad es el conocimiento y la educación”.