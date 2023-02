Para Aníbal Fernández, "Cristina Kirchner no está proscripta"

Aníbal Fernández aseguró que Cristina Kirchner "no está proscripta" y "tiene que tener la libertad" de presentarse en las Elecciones 2023. Sin embargo, aclaró que por las declaraciones de la vicepresidenta infiere que "no va a ser candidata".

El ministro de Seguridad se refirió a la reunión de la mesa política del Frente de Todos donde se analizó la estrategia electoral para este año. "Muchos hablan de proscripción y no ponen el cuerpo para acompañar su ataque permanente. Yo eso lo hago, no voy a sacar el cuerpo nunca", sostuvo.

"Yo tengo un enorme cariño y amor tanto por Cristina como lo tuve por Néstor, y nadie va a cambiar eso", destacó. En diálogo con Radio 10, Fernández agregó que tiene "en claro" que Cristina es "inocente" y la causa "no tiene ningún criterio", pero consideró que "técnicamente no está proscripta".

"Un cuadro de semejante valor, porque debe ser el cuadro político más importante de este país, no dice estupideces. Si un día dijo que no va a ser candidata, tengo que inferir que no va a ser candidata", aseguró.

"Lo que no puede suceder es que, porque ella diga esa definición política, alguien se arrogue el derecho de decir que no tiene que participar. De ninguna manera, la libertad la tiene que tener y no teniendo condena firme no tiene ningún problema en participar", afirmó el ministro.

Por último, no descartó la posibilidad de una primaria entre Cristina y Alberto Fernández. "Estamos hablando de las dos cabezas que representaron al Frente de Todos en la última elección, y Cristina tiene razones para exhibir sin demasiado esfuerzo. El Presidente quiere abrir el juego para que nadie se quede afuera", concluyó.