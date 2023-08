Para Agustín Rossi, el triunfo de Milei "es un peligro para la democracia argentina"

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRadio10%2Fstatus%2F1691066585706905600&partner=&hide_thread=false #MañanaSylvestre | "El programa de Gobierno de Milei va en contra de los motivos que llevaron a este enojo. Recuperar el sueldo, tener trabajo, nada va a mejorar con él", @RossiAgustinOk con @Gatosylvestre https://t.co/ir13n1z8sN pic.twitter.com/iifH49FuvU — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) August 14, 2023

En diálogo con el programa "Mañana Sylvestre" por Radio 10, el compañero de fórmula de Sergio Massa en Unión por la Patria, que obtuvo 27,2% de los votos, consideró que a un eventual triunfo de Milei en las elecciones nacionales del 22 de octubre próximo le sobrevendrá "un gobierno prodictadura", que defenderá las ideas de Jorge Rafael Videla, quien lideró en la primera presidencia de facto del país el período represivo más sangriento en la historia argentina entre 1976 y 1983.

"Tenemos que transmitir que no es solo un número el de 30.000 detenidos-desaparecidos. Fueron siete años de persecución, en los que salías de tu casa y no sabías si volvías, donde no tenías posibilidades de decir nada. Tenemos que transmitir esos valores al conjunto de la sociedad. Estos tipos defienden a Videla", aseveró el jefe de Gabinete.

Massa Rossi.jpg

Y agregó: "Sé que pasó hace muchos años y que muchos de los pibes que votaron a Milei quizá no recuerden quién fue Videla, pero yo voy a tratar de hacérselo recordar. Ese es el desafío: que la ultraderecha no gobierne la Argentina".

Para Rossi, "estos tipos", en alusión a Milei y sus seguidores, "son otra cosa: vienen a subvertir todos los valores que tratamos de construir durante estos 40 años de democracia".

El candidato a vicepresidente de UxP opinó que en caso de ganar la elecciones en octubre "hay que hacer un gobierno de unidad nacional" en el cual "estén todos los que están dispuestos a defender la democracia".

Quien puede "encabezar" ese gobierno es "Sergio Massa", evaluó Rossi. "Uno puede entender que un joven que no tiene trabajo o no le alcanza con lo que gana esté enojado y vote a Milei, pero tengo la obligación de decirle que ese camino es equivocado porque no le va a resolver ninguno de los problemas, sino que, por el contrario, los va a agravar", sostuvo Rossi.

Presupuesto, nuevos créditos y beneficios para importaciones: las medidas de Massa tras las PASO

Déficit cero, el objetivo del Presupuesto 2024

El Gobierno avanzará en un proyecto de Presupuesto para el año próximo que incluirá la propuesta de alcanzar "déficit cero", en línea con lo reclamado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). La Ley que se propondrá al Congreso para su aprobación hará foco en la necesidad de continuar con una administración fiscal ordenada.

Con ese objetivo, está previsto que en las próximas horas se convoque a los funcionarios del área para plantear un escenario que compatibilice el cálculo de recursos y el flujo de gastos públicos que garantice el financiamiento y resultados de las políticas públicas prioritarias.

Nuevos desembolsos del Banco Mundial y del BID

Dentro del paquete de medidas, se anunciarán u$s400 millones que llegarán desde el Banco Mundial además de dos desembolsos del BID: uno de u$s75 millones como parte del Programa de Modernización del Complejo Hidroeléctrico Binacional de Salto Grande y otro de u$s35 millones para el Programa de Apoyo a las Exportaciones de la Economía del Conocimiento.

También hay contratos pendientes a la firma. Uno tiene que ver con el Programa de Conectividad Urbana, por u$s75 millones, y el otro es el Programa Caminos Rurales Productivos, por otros u$s100 millones.

Otras medidas